Hiệp hội Logistics Quảng Ninh (tên tiếng Anh: Quang Ninh Logistics Association, viết tắt: QLA) được thành lập theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh. Hiệp hội tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng và các ngành nghề liên quan trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội Logistics Quảng Ninh có 75 thành viên.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh trao Quyết định thành lập Hiệp hội Logistics Quảng Ninh.

Việc thành lập Hiệp hội nhằm tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác giữa các hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh. Qua đó, tạo diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trong, ngoài thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển ngành logistics, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Đại hội lần thứ nhất, các đại biểu đã thông qua chương trình, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử; thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Vận động, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ Hiệp hội; thông qua đề án nhân sự, quyết định số lượng Ban Chấp hành và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh và Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên. Ông Ninh Văn Trình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại logistics N.C.T được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics Quảng Ninh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh và Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập Hiệp hội Logistics Quảng Ninh, đồng thời đề nghị Hiệp hội sớm ổn định tổ chức, xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, thực chất, chuyên nghiệp và có uy tín; phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển logistics.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại Đại hội.

Cùng với đó, Hiệp hội cần đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển logistics xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cộng đồng doanh nghiệp hội viên cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh: Quảng Ninh xác định phát triển logistics là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn chặt với phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong khai thác lợi thế địa kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông và logistics; tăng cường kết nối giữa cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, đường bộ với các khu kinh tế, khu công nghiệp và trung tâm sản xuất, phân phối hàng hóa. Trong đó, chú trọng thúc đẩy xây dựng Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng; phát triển hệ thống cảng biển, trọng tâm có khu bến cảng Con Ong - Hòn Nét, cùng các trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối liên vùng và quốc tế.

Ông Ninh Văn Trình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại logistics N.C.T được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics Quảng Ninh.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực phát triển. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hướng tới mục tiêu giảm thời gian, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động logistics.