Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường bình đẳng, an toàn để nữ đoàn viên yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động thiết thực

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho nữ công nhân Công ty TNHH Innoflow NT có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Logistik Unicorp (Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền) hiện có hơn 360 lao động, trong đó nữ chiếm khoảng 60%. Xác định chăm lo lao động nữ là nhiệm vụ quan trọng, công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, kịp thời đề xuất lãnh đạo công ty giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Cùng với đó, công ty chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư nhà ăn ca khang trang, hỗ trợ 23.000 đồng/suất ăn và bố trí khu vực nghỉ ngơi phù hợp. Lao động nữ được khám sức khỏe định kỳ và hỗ trợ khám các bệnh đặc thù. Công đoàn còn giám sát việc thực hiện chế độ thai sản, chính sách đối với người nuôi con nhỏ; tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, tặng quà sinh nhật, trao học bổng cho con công nhân và hỗ trợ đoàn viên khi ốm đau, bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Hạnh - công nhân công ty chia sẻ, những hoạt động chăm lo thiết thực của công đoàn không chỉ giúp người lao động được bảo đảm quyền lợi mà còn tạo sự gắn kết, động viên chị em yên tâm làm việc.

Tại Công ty TNHH Innoflow NT (Khu Công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc), lao động nữ chiếm khoảng 60% trong tổng số hơn 5.200 lao động. Công đoàn cơ sở cũng chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi nữ đoàn viên. Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thai sản và thời gian nghỉ ngơi.

Đặc biệt, việc giám sát thực hiện chính sách đối với lao động nữ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ được quan tâm. Công đoàn phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giám sát điều kiện an toàn tại nhà xưởng, cải thiện môi trường làm việc, nhà ăn ca. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chương trình “Học bổng Innoflow” dành cho con em người lao động được duy trì hằng năm, góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống gia đình công nhân.

Nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi

Nữ công nhân Công ty TNHH Logistik Unicorp trong giờ làm việc.

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.063 công đoàn cơ sở với 102.542 đoàn viên, trong đó có 52.462 nữ đoàn viên. Để nâng cao hiệu quả chăm lo lao động nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành lập Ban Nữ công. Từ đầu năm 2026 đến nay, có thêm 57 công đoàn cơ sở thành lập Ban Nữ công, nâng tổng số lên 417 ban. Cùng với đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, hơn 90% lao động nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”; hơn 560 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Công tác chăm lo gia đình đoàn viên, hỗ trợ công nhân chăm sóc, nuôi dạy con cũng được chú trọng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng, công đoàn đã tiếp cận hơn 4.500 lượt người lao động; trao 200 suất quà cho con đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các Câu lạc bộ Nữ công, Câu lạc bộ Gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để lao động nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đáng chú ý, từ kiến nghị của tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm bố trí nhà vệ sinh, phòng thay đồ riêng; hỗ trợ tiền nhà trọ, xăng xe, chi phí nuôi con nhỏ và tạo điều kiện về công việc cho lao động nữ mang thai. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thực hiện 20 cuộc giám sát, 15 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; qua đó phát hiện 12 nội dung liên quan đến chế độ thai sản, điều kiện làm việc chưa bảo đảm và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục.

Bên cạnh đó, công đoàn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về đối thoại, thương lượng tập thể, bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, xâm hại và quấy rối tình dục cho 22.309 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập, duy trì hiệu quả Ban Nữ công quần chúng. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động “Đảm bảo bình đẳng giới nhằm chăm lo, bảo vệ cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”; nâng cao tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ; tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất chăm sóc, nuôi dạy con giai đoạn 2025 - 2028”.

Cùng với đó, các cấp công đoàn sẽ đa dạng hóa mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý đoàn viên nữ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm lo, tạo điều kiện để lao động nữ phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong công việc và gia đình.

PHÚ AN