CEO Nvidia và AMD gia nhập Đại học Thanh Hoa

CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su vừa gia nhập hội đồng cố vấn của Trường Kinh tế và Quản lý (SEM), Đại học Thanh Hoa, đưa lãnh đạo của hai nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới vào một diễn đàn có vai trò kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế với giới chức Trung Quốc.

Theo thông báo của SEM ngày 29/9, Huang và Su là hai trong số ba thành viên mới được bổ nhiệm vào hội đồng. Người còn lại là Marc Pictet, đối tác quản lý cấp cao của tập đoàn quản lý tài sản Thụy Sĩ Pictet Group.

CEO AMD Lisa Su (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wccftech

Thanh Hoa giới thiệu Huang là nhà sáng lập Nvidia, công ty được trường đánh giá là đơn vị “phát minh GPU” và góp phần mở ra kỷ nguyên AI hiện đại. Trong khi đó, Lisa Su được ghi nhận vì đã đưa AMD trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao.

Việc bổ nhiệm diễn ra ngay sau khi Huang và Su cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước.

Dù vấn đề kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn không được đề cập nhiều trong các thông báo công khai sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, phần lớn các hạn chế hiện nay vẫn được duy trì.

Sự xuất hiện của Su đặc biệt đáng chú ý khi bà cùng Huang là lãnh đạo của hai nhà cung cấp chip AI lớn nhất thế giới. Cả Nvidia và AMD đều tìm cách duy trì hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất toàn cầu, trong khi phải thích ứng với các hạn chế ngày càng phức tạp do cả Mỹ và Trung Quốc áp đặt.

Hội đồng cố vấn của SEM vì thế tiếp tục đóng vai trò như một kênh kết nối giữa các tập đoàn quốc tế và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ công nghệ và đầu tư giữa Bắc Kinh và Washington gặp nhiều trở ngại.

Được thành lập năm 2000 với sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, hội đồng quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, học giả và chuyên gia kinh tế nổi tiếng. Cựu CEO Apple Tim Cook giữ chức Chủ tịch hội đồng từ năm 2019, trong khi cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn là Chủ tịch danh dự.

Cuộc họp thường niên lần thứ 27 của hội đồng dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 13 và 14/10.

(Tổng hợp)