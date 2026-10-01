Đà Nẵng quyết không có người lang thang, xin ăn

Ngày 1/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố năm 2026.

Thành phố phấn đấu 100% người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng được phát hiện, tiếp nhận thông tin, tiếp cận, phân loại và xử lý theo đúng quy định. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn thuộc phạm vi quản lý được tuyên truyền, vận động và ký cam kết không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại cơ sở.

Đồng thời, giảm từ 90% đến 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại khu vực đô thị, địa điểm du lịch, dịch vụ, thương mại so với thời điểm rà soát đầu kỳ năm 2026.

Nhiều trường hợp dẫn theo cả trẻ em để xin ăn biến tướng.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tập trung rà soát địa bàn, khung thời gian, loại hình hoạt động và các nhóm có nguy cơ, cập nhật những khu vực thường phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng.

Bên cạnh đó rà soát người có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người không có việc làm ổn định và người từng lang thang, xin ăn để có biện pháp hỗ trợ.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng; vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Đặc biệt, duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh và vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn cùng các khu vực công cộng phối hợp phòng ngừa, phát hiện các trường hợp.

Đối với người có nơi cư trú, lực lượng chức năng phối hợp gia đình đưa về quản lý, chăm sóc; trường hợp chưa xác định được nhân thân, nơi cư trú hoặc không có người nhận chăm sóc thì tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người bị lợi dụng, ép buộc được áp dụng biện pháp bảo vệ, hỗ trợ phù hợp.

Thành phố cũng yêu cầu kịp thời xác minh, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc, lợi dụng người yếu thế để xin ăn.