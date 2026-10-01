Bộ Y tế thông tin về các chính sách y tế trọng điểm

Theo Bộ Y tế, quý IV-2026 là giai đoạn cao điểm trong công tác hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin toàn diện về tiến độ và nội dung cốt lõi của 4 dự án luật quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Như Ý

Trong đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế - sửa đổi đồng thời 6 luật gồm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi. Những điểm mới chính về Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm sắp xếp lại các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh phân cấp việc cấp phép danh mục kỹ thuật đặc biệt và kỹ thuật mới. Đồng thời, bỏ quy định về phê duyệt giá cụ thể của từng đơn vị và thay bằng quy định giá chung theo cấp chuyên môn, bổ sung quy định về quản lý thiết bị y tế.

Về Luật Dược, nội dung sửa đổi nhằm đơn giản hóa các điều kiện liên quan đến sinh phẩm tham chiếu và sinh phẩm tương tự theo hướng bỏ quy định về sinh phẩm tham chiếu bắt buộc phải là sinh phẩm đã cấp phép tại Việt Nam. Cùng với đó, bỏ quy định về sinh phẩm tương tự bắt buộc phải so sánh để chứng minh là có sự tương tự về chất lượng, an toàn và hiệu quả với một sinh phẩm tham chiếu đã được cấp phép tại Việt Nam. Đồng thời, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý giá thuốc.

Về Luật Trẻ em, dự thảo bãi bỏ điều kiện kinh doanh đến dịch vụ bảo vệ trẻ em, chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn chuyên môn.

Về Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, dự thảo sửa đổi quy định về xác định mức độ khuyết tật (bãi bỏ các điều từ Điều 16 đến Điều 20 Luật Người khuyết tật); Luật Người cao tuổi gồm nội dung sửa đổi, bổ sung các khoản của Điều 13, Điều 21, Điều 22, chỉnh lý Điều 28 và bãi bỏ Điều 29 phù hợp với định hướng đổi mới quy trình xây dựng pháp luật tại Kết luận số 119-KL/TW; điều chỉnh cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Về Luật Bảo hiểm y tế, dự thảo sửa đổi để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh mới. Mục tiêu là vừa bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, vừa giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát tốt hơn giá thuốc, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thiết bị y tế, giảm gánh nặng cho người bệnh và Quỹ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), chuyển mạnh tư duy sang quản lý theo chuỗi và hậu kiểm dựa trên nguy cơ; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) - mở rộng nguồn hiến sau chết tuần hoàn, siết chặt phòng, chống thương mại hóa tạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá - cấm triệt để thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các nhà quản lý, chuyên gia thông tin về các chính sách y tế trọng điểm. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh khối lượng lớn công việc xây dựng dự án luật, Bộ Y tế cũng công bố các chính sách an sinh xã hội và chế độ đãi ngộ vừa ban hành. Đáng chú ý là Nghị định số 335/2026/NĐ-CP nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng từ ngày 5-10-2026; Nghị định 350/2026/NĐ-CP và Nghị định 192/2026/NĐ-CP nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên tới 70% - 80% cho nhân viên y tế cơ sở, hồi sức cấp cứu và hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản; cùng Đề án phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất đầu số 113 trên toàn quốc.

Bộ Y tế kỳ vọng, thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, các định hướng chính sách lớn có tác động sâu rộng đến an sinh xã hội, quyền lợi chăm sóc sức khỏe của hàng triệu cử tri và nhân dân sẽ được truyền tải sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và nâng cao hiệu lực giám sát, thực thi pháp luật.