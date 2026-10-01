Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nứt 40m: Chuyên gia xuống hiện trường tìm nguyên nhân

Ngày 1/10, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cùng các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và đơn vị thi công kiểm tra hiện trường đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt, sụt lún.

Đơn vị thi công xử lý vị trí mặt đường xuất hiện vết nứt kéo dài. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Km1+900, đơn vị thi công huy động máy móc, nhân công xử lý vị trí mặt đường xuất hiện vết nứt. Khu vực này được cắt tạo phạm vi xử lý, sau đó bóc từng lớp bê tông nhựa để kiểm tra kết cấu bên dưới.

Sau khi đánh giá hiện trạng, đơn vị thi công dự kiến xử lý các vị trí cần thiết trước khi thảm lại mặt đường.

Cùng thời điểm, các chuyên gia kiểm tra thực tế mặt đường và khu vực nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông Buông. Các bên trao đổi về phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho đoạn tuyến.

Các chuyên gia kiểm tra hồ sơ, khảo sát hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh

“Chúng tôi đi thăm hiện trường, trao đổi về mặt chuyên môn với nhà thầu. Hiện nay đang trong quá trình kiểm tra để đưa ra phương án xử lý”, đại diện Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho biết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đoạn tuyến qua khu vực gần sông Buông (phường Phước Tân) xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m. Một số vị trí nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông.

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đơn vị thi công và các chuyên gia tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh

Theo hồ sơ thiết kế, tại khu vực khoảng Km1+900, một phần dòng sông Buông nằm trong phạm vi thi công. Đoạn từ Km1+860 đến Km1+930 thuộc phạm vi nền đường đầu cầu sông Buông, được đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5. Đến giữa tháng 8, đơn vị quản lý phát hiện mặt đường đoạn Km1+860 đến Km1+930 bị lún cục bộ, đồng thời xuất hiện vết nứt dọc dài khoảng 40m.