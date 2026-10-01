Đồng Nai điều chỉnh phân làn đường Đồng Khởi từ 0h ngày 2/10

Ngày 1/10, theo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, từ 0h ngày 2/10, đường Đồng Khởi (Đồng Nai) sẽ được điều chỉnh phân làn trên đoạn từ ngã tư Amata đến nút giao Đồng Khởi - Nguyễn Văn Tiên. Phương án mới được triển khai nhằm tách dòng phương tiện, hạn chế xe tải và ô tô lớn di chuyển sát xe máy, qua đó giảm nguy cơ xung đột, mất an toàn giao thông trên tuyến.

Một đoạn đường Đồng Khởi qua TP Đồng Nai.

Đây là phương án mới được thống nhất trên cơ sở phối hợp giữa Sở Xây dựng, Phòng CSGT, UBND các phường Tam Hiệp, Trảng Dài, Tân Triều và Công ty CP Sonadezi…

Cụ thể, kể từ 0h ngày 2/10, đoạn đường Đồng Khởi nêu trên sẽ được điều chỉnh biển báo và tổ chức phương tiện theo 3 làn.

Làn 1, sát dải phân cách giữa, dành cho tất cả các xe ô tô. Làn 2 dành cho ô tô con, xe tải dưới 1,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ và xe máy. Làn 3, sát phía ngoài, dành cho xe máy, xe ba bánh có động cơ và xe đạp.

Sở Xây dựng cho biết, việc điều chỉnh phân làn lần này không thay thế các quy định hạn chế xe tải đã được áp dụng trước đó trên đường Đồng Khởi. Theo phương án tổ chức giao thông được triển khai từ ngày 25/8, xe tải trên 2 tấn bị hạn chế lưu thông trên đường Đồng Khởi trong các khung giờ cao điểm, riêng xe tải trên 5 tấn bị cấm lưu thông từ 5h - 22h. Các quy định về cấm, hạn chế xe tải theo khung giờ tiếp tục được thực hiện. Việc điều chỉnh phân làn từ ngày 2/10 là bước bổ sung nhằm tổ chức lại dòng phương tiện trong những thời điểm được phép lưu thông để đảm bảo an toàn.

Đường Đồng Khởi thường xuyên ùn tắc nặng.

Đáng chú ý, đối với các phương tiện của tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy, kho bãi hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trên tuyến, trường hợp có nhu cầu vận chuyển trực tiếp nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa vào khu vực đường cấm có thể được xem xét cho phép lưu thông theo quy định. Các phương tiện này phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và xem xét hồ sơ theo Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026.

Trước đó, phương án hạn chế xe tải trên đường Đồng Khởi đã nhận được nhiều ý kiến từ doanh nghiệp vận tải, các hiệp hội liên quan do ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và logistics. Ngày 9/9, Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã tổ chức làm việc với UBND các phường Trảng Dài, Tam Hiệp, Tân Triều, Công an thành phố, Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai và Hiệp hội Logistics TP Đồng Nai để rà soát phương án tổ chức giao thông, đồng thời xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp.

Hiện các nội dung cấm tải vẫn áp dụng như bình thường.

Tại buổi làm việc, Công an thành phố đánh giá việc hạn chế xe tải nặng đã góp phần kéo giảm ùn tắc trên trục Đồng Khởi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức giao thông theo hướng vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo điều kiện cho hoạt động vận tải hàng hóa.

Một trong các phương án được đưa ra là giữ các khung giờ hạn chế nhưng điều chỉnh, kéo dài thời gian cấm trong các khung cao điểm 5h - 9h, 11h - 14h và 16h - 20h. Phương án khác là tiếp tục thực hiện biển báo cấm hiện hữu, đồng thời xác định rõ nhóm phương tiện được xem xét cho phép lưu thông vào khu vực đường cấm theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến, ngành chức năng thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, trong đó chú trọng điều chỉnh phân làn để hạn chế nguy cơ xung đột giữa xe tải, ô tô và xe máy.

Việc điều chỉnh phân làn được kỳ vọng giúp dòng phương tiện trên đường Đồng Khởi được tổ chức rõ ràng hơn, đặc biệt trong các khung giờ lưu lượng giao thông tăng cao nhằm đảm bảo an toàn lưu thông qua khu vực.