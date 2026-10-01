Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Người cao tuổi là 'vốn quý' của đất nước

Sáng 1-10, tại TP Hải Phòng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với thành phố tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10.

Các đại biểu dự lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, người cao tuổi không chỉ thụ hưởng sự chăm sóc của xã hội mà còn là “vốn quý”, là chủ thể, nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước.

Tháng hành động năm nay có chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Theo Phó Thủ tướng, chủ đề đặt ra yêu cầu chăm sóc người cao tuổi toàn diện hơn, liên kết hơn, chủ động hơn và gần với cuộc sống hơn.

Chăm sóc tích hợp bao gồm chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần, an sinh xã hội, sự an toàn, nhu cầu giao tiếp, văn hóa, thể thao, phục hồi chức năng và khả năng tham gia xã hội của người cao tuổi. Đây là trách nhiệm chung của gia đình, Nhà nước, cộng đồng và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và Hội Người cao tuổi Việt Nam nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác người cao tuổi; đặt công tác này trong tổng thể chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trong chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, cần ưu tiên người nghèo, cô đơn, khuyết tật, không nơi nương tựa, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các cấp, ngành cần tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn; từng bước phát triển dịch vụ phù hợp tại gia đình, cộng đồng và cơ sở chăm sóc. Đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín.

“Chăm sóc người cao tuổi không phải để người cao tuổi đứng ngoài cuộc sống. Chăm sóc tốt chính là để người cao tuổi có thêm điều kiện tiếp tục đóng góp cho cuộc sống”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi và hệ thống hội các cấp phù hợp với xu thế già hóa dân số, bảo đảm liên thông, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Hội Người cao tuổi Việt Nam cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác người cao tuổi.

Dịp này, Phó Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục chung tay vì người cao tuổi bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Tại lễ phát động, đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, cho biết thành phố có hơn 713.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Mạng lưới Hội Người cao tuổi gồm 113 hội cấp xã, phường, đặc khu, 3.127 chi hội và 6.534 tổ hội.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Toàn thành phố có hơn 25.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; hơn 9.500 hội viên đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi. Gần 4.700 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo sinh kế cho hàng ngàn lao động, tích cực tham gia từ thiện, khuyến học. Hải Phòng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù chăm lo người cao tuổi, như nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 700.000 đồng/tháng đối với một số nhóm thuộc diện khó khăn; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi; hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tật và lập sổ quản lý sức khỏe. Thành phố cũng nâng mức quà chúc thọ, mừng thọ lên từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy độ tuổi.