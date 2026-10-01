Hà Nội điều chỉnh giao thông cầu Thanh Trì phục vụ sửa chữa. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo phương án điều chỉnh, tốc độ lưu thông tối đa qua khu vực thi công được giảm dần xuống 40km/h. Tùy từng hạng mục, các đơn vị thi công sẽ bố trí rào chắn, thu hẹp một phần làn ô tô và làn xe máy, tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường còn lại.

Đối với sửa chữa dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy, phạm vi rào chắn được bố trí phù hợp theo từng chiều đường. Việc sửa chữa khe co giãn cũng được chia thành 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang cầu, bảo đảm duy trì lưu thông cho các phương tiện. Tại một số vị trí, làn xe máy được bố trí tạm thời trên một phần làn ô tô để phục vụ thi công.

Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, hoàn thành hạng mục này mới chuyển sang phân đoạn tiếp theo; đồng thời thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt đường trước 5h hằng ngày.

Để bảo đảm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn phương tiện và xử lý vi phạm. UBND các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên và xã Bát Tràng phối hợp tuyên truyền phương án, điều tiết giao thông và xử lý tình trạng dừng, đỗ, lấn chiếm lòng đường tại khu vực lân cận.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bố trí biển báo từ xa tại các vị trí cách công trường 500m, 100m và 50m; tổ chức chiếu sáng, cảnh báo ban đêm, bố trí nhân lực tại cổng công trường và trực chốt hai đầu cầu. Khi xảy ra ùn tắc hoặc sự cố, các lực lượng phải kịp thời phối hợp xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người, phương tiện.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội được giao điều chỉnh các điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có), đồng thời thông báo cho các đơn vị vận hành xe buýt thực hiện theo phương án tổ chức giao thông.