Gia Lai: Người dân thấp thỏm trước tình trạng đất sụt lún

Mặt đất trong vườn của ông Nguyễn Trung Đông có vết nứt sâu. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip Gia Lai: Người dân thấp thỏm trước tình trạng đất nứt toác, sụt lún. Thực hiện: HỮU PHÚC

Theo phản ánh của người dân tại thôn Chư Ty 4, tình trạng nứt đất, sụt lún đã xuất hiện từ những năm trước nhưng mức độ còn nhẹ. Đến cuối tháng 8-2026, sau thời gian mưa lớn kéo dài, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều vết nứt lớn xuất hiện, ăn sâu vào khu vực sản xuất, kéo dài khoảng 200m qua các vườn cây của người dân.

Nhiều vị trí bị sạt, trượt. Ảnh: HỮU PHÚC

Vườn cà phê rộng khoảng 1ha của ông Nguyễn Trung Đông xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn, nhỏ. Có những vết nứt rộng hơn một gang tay, khe nứt sâu và kéo dài. Một số vị trí đất sụt lún sâu khoảng 1,2m. Mặt đất được cỏ che phủ, nhưng khi phóng viên bước lên, nền đất bất ngờ lún sụp.

Vết nứt kéo dài qua các vườn cây của dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Trong đó, có một vết sụt lún lớn nằm giữa vườn cà phê, chia đôi khu vườn. Từ vị trí này, đi khoảng 60m về phía dưới là khe nước, nơi phần đất gần mép khe đang tiếp tục sạt trượt, chực chờ đổ xuống vực. Đáng nói, các công trình và nhà dân chỉ cách vị trí sụt lún khoảng 200m.

Vị trí đất bị nứt, sụt lún sâu. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Nguyễn Trung Đông cho biết, tình trạng sụt lún có biểu hiện tiếp tục mỗi khi mưa lớn. Mỗi khi trời mưa, gia đình không dám ra khu vực vườn cà phê vì sợ nguy hiểm.

Phần đất sát khe suối bị sạt lở, rơi xuống vực. Ảnh: HỮU PHÚC