Đảng bộ Báo Công Thương quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Gắn học tập nghị quyết với hành động

Hội nghị tập trung quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, các chi bộ, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể hóa thành những nhiệm vụ thiết thực, gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Công Thương.

Qua học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng bộ Báo Công Thương thống nhất nhận thức và hành động, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Công Thương đã quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, nhấn mạnh yêu cầu gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong đó, các nội dung về công tác tư tưởng, học tập và làm theo Bác, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được tập trung làm rõ thông qua Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Văn Minh quán triệt những định hướng về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh phương châm “chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả” và 4 quan điểm chỉ đạo trong công tác tư tưởng. Trước hết là kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, lấy học tập và thực hành theo Bác làm cốt lõi. Công tác tư tưởng phải đi trước để mở đường, đi cùng quá trình tổ chức thực hiện và đi sau để tổng kết thực tiễn. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo trên cả không gian thực và không gian số. Xuyên suốt các quan điểm này là lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu, dự báo và cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng.

Về mục tiêu đến năm 2030, Nghị quyết số 25-NQ/TW đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Nhận diện sớm và phản bác bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn; ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng; giảm tối thiểu 70% mức độ lan tỏa nội dung xấu độc trong nước so với năm 2026.

Cùng với đó, xây dựng mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực; đào tạo chuyên sâu từ 4.000 đến 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt và lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên hạ tầng số trong nước.

Với Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Nguyễn Văn Minh cho biết, chỉ thị đặt ra 3 chuyển biến đáng chú ý trong cách học tập, thực hành và làm theo Bác. Thứ nhất, đổi thước đo, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thứ hai, nêu gương thành phương thức lãnh đạo, với ba nhóm tiêu chí về bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân. Người đứng đầu công khai cam kết cá nhân, kết quả cam kết là điều kiện để đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm. Thứ ba, dời điểm kiểm tra từ việc kiểm tra kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Với Nghị quyết số 24-NQ/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, nghị quyết nâng Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung lên tầm nghị quyết, vì Kết luận số 14 chưa hình thành đủ cơ chế vận hành; chưa có tiêu chí phân định sai sót khách quan trong đổi mới với vi phạm do chủ quan, cố ý, vụ lợi; vẫn còn cán bộ làm việc cầm chừng, sợ sai, đùn đẩy.

Điểm mới là cơ chế 4 khâu “giao quyền - giám sát thực thi - quản trị rủi ro - đánh giá bằng kết quả”, gắn với chu trình “thử nghiệm - đánh giá - hoàn thiện - nhân rộng - luật hóa” và nguyên tắc “chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá”.

Cơ chế này yêu cầu phân định rõ đổi mới với vi phạm; xem xét miễn, giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan khi cán bộ có động cơ trong sáng. Đồng thời, kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng danh nghĩa đổi mới để hợp thức hóa sai phạm; kịp thời sàng lọc, thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Với Nghị quyết số 27-NQ/TW, nghị quyết thay 6 nghị quyết riêng năm 2022 cho 6 vùng, kèm phụ lục 01 là bộ chỉ tiêu so sánh ngang giữa 6 vùng tới năm 2030 và phụ lục 02 là định hướng hành lang kinh tế, công trình trọng điểm. Sáu vùng là Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Ba quan điểm cốt lõi của nghị quyết là phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia; tổ chức lại không gian theo chức năng, lợi thế của từng vùng, khắc phục tư duy cục bộ, dàn trải; cơ chế liên kết, điều phối vùng thật sự mạnh là khâu đột phá.

Ngoài ra, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, an ninh năng lượng là nội dung gắn trực tiếp với nhiệm vụ của ngành Công Thương. Sản lượng điện năm 2026 dự kiến đạt khoảng 354,4 tỷ kWh, công suất phụ tải đỉnh khoảng 57.537 MW. Trong khi đó, Bộ Công Thương dự báo nguy cơ thiếu hụt khoảng 4.256 MW vào năm 2027; đến năm 2030, mức thiếu hụt có thể lên gần 14.000 MW và hơn 61 tỷ kWh, riêng miền Bắc khoảng 13.000 MW.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển 22.524 MW điện khí LNG đến năm 2030, song hiện mới có một dự án vận hành. Thực tế này đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, đồng thời gắn phát triển hạ tầng năng lượng, cảng biển, đường sắt với nâng cao năng lực các ngành công nghiệp trong nước như cơ khí, luyện kim, thiết bị điện và tự động hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ các dự án lớn.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Đối với Nghị quyết số 26-NQ/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh những định hướng phát triển du lịch sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, du lịch phát triển theo hướng hình thành hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm và thương mại điện tử. Trọng tâm là chuyển mạnh từ “số lượng” sang “chất lượng”, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Đối với Nghị quyết số 23-NQ/TW, thay thế Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ tiềm năng và nguồn lực của cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 80% ở các nước phát triển.

Kiều hối tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2004 lên 17,7 tỷ USD năm 2025, gấp khoảng 7,7 lần. Tổng lượng kiều hối từ năm 1993 đạt hơn 250 tỷ USD, tương đương vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân cùng kỳ. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, đầu tư trực tiếp của kiều bào mới có 442 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,725 tỷ USD. Sự chênh lệch này cho thấy còn nhiều dư địa để chuyển nguồn lực kiều bào thành các dự án đầu tư, đóng góp trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh trong nước.

Điểm mới của nghị quyết là chuyển từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực. Trong đó, phát huy vai trò của doanh nhân kiều bào trong các mạng lưới hợp tác, chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và quảng bá hàng hóa Việt Nam.

Những nội dung được quán triệt đặt ra yêu cầu cụ thể đối với Báo Công Thương trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động báo chí. Từ nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, phát huy trách nhiệm nêu gương đến bám sát các vấn đề phát triển vùng, năng lượng, thương mại, du lịch và nguồn lực kiều bào, mỗi chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần chủ động chuyển nhận thức thành hành động thiết thực. Qua đó, đưa tinh thần nghị quyết vào từng nhiệm vụ, từng sản phẩm báo chí, góp phần tuyên truyền chính sách có chiều sâu, sát thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Công Thương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Công nghiệp và Thương mại đã trình bày Chương trình hành động thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ Báo Công Thương.

Theo đó, mục tiêu chung là đưa các nghị quyết, chỉ thị vào công tác lãnh đạo của Đảng ủy và hoạt động hằng ngày của Báo Công Thương; xây dựng Báo trở thành cơ quan báo chí nòng cốt của ngành Công Thương trong sản xuất và lan tỏa thông tin chính thống, đủ năng lực dẫn dắt nhận thức về chính sách công nghiệp, thương mại, năng lượng trên cả không gian thực và không gian số; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Báo Công Thương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Hải đã nêu một số chỉ tiêu quan trọng của Đảng bộ Báo Công Thương đến năm 2030, gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và chuyển đổi số của Báo Công Thương.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, 100% chi bộ đưa công tác tư tưởng, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác, sinh hoạt chi bộ và kiểm điểm cuối năm; 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị; 100% đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, có sản phẩm đo lường được.

Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, 100% phải công khai cam kết cá nhân và tiêu chí nêu gương. Kết quả thực hiện cam kết là căn cứ để đánh giá, xếp loại, quy hoạch và bổ nhiệm.

Trong công tác tuyên truyền, mỗi nghị quyết, chỉ thị có chuyên mục hoặc tuyến bài riêng; mỗi chủ trương, chính sách lớn của ngành Công Thương có phương án truyền thông của Báo ngay từ khâu dự thảo. Đồng thời, Báo xây dựng hệ thống đo lường mức độ tiếp cận và sử dụng thực tế đối với toàn bộ sản phẩm báo chí, bảo đảm đủ căn cứ tham gia cơ chế đặt hàng.

Về chuyển đổi số, các chỉ tiêu đặt ra gồm: 100% dữ liệu nội dung của Báo được lưu trữ trên hạ tầng số trong nước; 100% phóng viên, biên tập viên được bồi dưỡng năng lực số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Chương trình hành động tập trung đổi mới công tác tư tưởng trong Đảng bộ; nâng tầm Báo Công Thương thành lực lượng nòng cốt trong cung cấp, lan tỏa thông tin chính thống của ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, Báo đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW gắn với phát huy mạng lưới vùng miền; chú trọng tuyên truyền phát triển thương mại gắn với du lịch và kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài…

Gắn học tập nghị quyết với nhiệm vụ hằng ngày, Đảng bộ Báo Công Thương đề cao tinh thần tiên phong, đổi mới và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc.