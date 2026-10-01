Nguyên nhân đường Phan Huy Ích ngập hơn 1 m

Đường Phan Huy Ích nhiều đoạn ngập sâu gần lút xe máy tối 30/9. Ảnh cắt từ clip: Phê Trạm.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, tối 30/9, nhiều khu vực của thành phố ngập nặng sau mưa lớn. 12 tuyến đường ghi nhận ngập gồm Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, đường song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá.

Trong đó, đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây) bị ngập nặng hơn những năm trước. Mực nước dâng cao hơn 1m khiến xe máy, xe buýt chết máy la liệt, nhà dân bị nước tràn vào.

Trung tâm cho rằng nguyên nhân chủ yếu liên quan đến quá trình thi công dự án Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Theo đó, chất thải nạo vét được tập kết trong lòng tuyến kênh, làm thu hẹp dòng chảy. Khi mưa lớn, nước dâng trong kênh có thể xâm nhập ngược vào tuyến cống, làm hạn chế khả năng tiêu thoát của hệ thống hiện hữu.

Cơ quan thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm tra hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng thanh thải các chướng ngại vật trong lòng kênh để đảm bảo dòng chảy. Chủ đầu tư đã cam kết thực hiện.

Trung tâm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường và xử lý nếu việc khắc phục chậm trễ. Bên cạnh đó, cơ quan này phối hợp kiểm tra những vị trí bị ảnh hưởng bởi các dự án khác, trong đó có dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục các điểm làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

Khu vực đường Lý Tế Xuyến là một trong số điểm ngập nặng tại TP.HCM chiều 30/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 30/9, mưa bắt đầu từ khoảng 16h30 và kéo dài đến 20h trên địa bàn TP.HCM. Đợt mưa lớn nhất xảy ra từ 17h đến 17h45, với lượng mưa tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2 mm.

Thời điểm này, triều cường tại trạm Bình Triệu lên mức +1,59 m, vượt báo động II. Mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp triều cao khiến hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực quá tải.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đánh giá lượng mưa 79,2 mm trong 45 phút đã vượt khả năng chịu tải của hệ thống cống hiện hữu. Theo thiết kế, hệ thống cống được tính toán với tần suất P=5 năm, tương ứng lượng mưa 86 mm trong 3 giờ và mực triều +1,32 m.

Bên cạnh yếu tố mưa lớn và triều cường, một số dự án đang thi công trên địa bàn cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Trong đó có dự án Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên và dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ.

Trong thời gian mưa, Trung tâm đã vận hành các trạm bơm cố định và di động để tăng khả năng tiêu thoát nước, đồng thời vận hành các cống kiểm soát triều tại Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Rạch Nhảy Ruột Ngựa, Bình Lợi, Bình Triệu và Rạch Lăng nhằm kiểm soát mực nước trên các tuyến kênh.

Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các khu vực có nguy cơ ngập, đặc biệt những vị trí ảnh hưởng đến giao thông và an toàn người dân như hầm chui An Sương, khu vực cầu Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh. Các đơn vị công ích được yêu cầu phân luồng giao thông, hỗ trợ phương tiện, dựng hàng rào cảnh báo và vớt rác tại các điểm ngập.

Một số khu vực được bố trí máy bơm di động và xe hút nước để xử lý ngập cục bộ như chân cầu Ba Son, đường Lương Định Của, đường Bình Quới, khu dân cư An Phú và đường R12 dưới chân cầu Thủ Thiêm.

Bầu trời TP.HCM sét đùng đoàng, đường phố thành sông Mưa lớn kèm sấm sét dồn dập khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu chiều 30/9. Người dân chật vật di chuyển trong cơn mưa. Nhiều xe chết máy, người đi đường phải tìm chỗ trú.