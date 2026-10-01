Chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe cho người dân Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đồng loạt ra quân triển khai “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy.

Đến ngày 28/9, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2,73 triệu người, tương đương 69,9% dân số có thông tin, dữ liệu liên quan về khám sức khỏe từ đầu năm 2026. Dự kiến hết quý III, tỷ lệ này đạt khoảng 70%.

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Tiến độ khám sức khỏe toàn dân còn chậm, trong khi tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Vì vậy, Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” được phát động nhằm huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và tạo chuyển biến mạnh trong vận động người dân tham gia khám.

Trong đó, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động chiến dịch, phối hợp với các đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ khám, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11.

Để không bỏ sót người nào, các địa phương được chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách từng người dân thuộc diện khám theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; đồng thời phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Công tác khám sức khỏe được đặc biệt quan tâm đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm và nội dung khám.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai chiến dịch; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành chỉ tiêu. Các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang cũng được yêu cầu khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng thuộc diện quy định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/10.

Cùng với việc tổ chức khám, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân chủ động tham gia, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật. Tiến độ, kết quả thực hiện sẽ được theo dõi, tổng hợp thường xuyên để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh.

Chiến dịch 60 ngày đêm là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân của tỉnh Lâm Đồng, hướng tới bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.