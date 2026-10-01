Hai 'ông lớn' nắm 83% thị trường chip nhớ toàn cầu tranh giành vị thế tại Mỹ

Với 83% thị phần, Samsung và SK Hynix hiện là hai “ông lớn” thống trị thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu. Giờ đây, hai doanh nghiệp Hàn Quốc này gia tăng cạnh tranh để trở thành đối tác then chốt của Nvidia, OpenAI và hàng loạt công ty AI khác tại Mỹ.

Trên thực tế, SK Hynix đã duy trì khoảng cách dẫn đầu trong thời gian dài trên thị trường bộ nhớ băng thông cao nhờ các công nghệ cốt lõi tiên tiến hơn và sớm thiết lập được vị thế với Nvidia. Những giao diện chip nhớ chuyên dụng này cho phép bộ xử lý trí tuệ nhân tạo truy cập lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao, khiến chúng trở thành một linh kiện quan trọng trong các hệ thống dùng để huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Nhưng Samsung cũng đang từng bước bắt kịp. Công ty đã tăng gấp đôi thị phần trong năm qua, đồng thời thiết lập được các thỏa thuận hợp tác mới với Nvidia và OpenAI.

Đối với các công ty AI Mỹ như Nvidia và OpenAI, cuộc cạnh tranh này có ý nghĩa quan trọng bởi quyền kiểm soát đối với linh kiện then chốt này có thể ảnh hưởng đến tốc độ và chi phí xây dựng thế hệ cơ sở hạ tầng AI tiếp theo.

Samsung đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với SK Hynix, khi thị phần của hãng đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm

“Câu chuyện về vị thế dẫn đầu công nghệ vẫn rất quan trọng, nhưng hiện nay yếu tố này cũng được đánh giá cùng với năng lực sản xuất, bởi toàn bộ ngành công nghiệp bộ nhớ đang đối mặt với tình trạng công suất sản xuất bị hạn chế”, ông Christopher Miller, phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts, đồng thời là tác giả cuốn sách “Cuộc chiến chip: Cuộc chiến giành công nghệ quan trọng nhất thế giới”, cho biết.

“Tất cả các doanh nghiệp DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) hàng đầu, như SK Hynix, Samsung và Micron, đều đang cố gắng sử dụng các thỏa thuận và hợp đồng dài hạn với khách hàng để khiến các sản phẩm HBM của họ được tùy chỉnh nhiều hơn, đồng thời chuyển từ một lĩnh vực kinh doanh hàng hóa thông thường (vốn là đặc trưng truyền thống của ngành bộ nhớ) sang cung cấp các sản phẩm chuyên biệt hơn”, ông Miller nói trên trang tin Rest of World.

SK Hynix đang thắt chặt mối quan hệ với ngành công nghiệp AI Mỹ, trong đó phải nhắc tới một cơ sở đóng gói tiên tiến trị giá 4 tỷ USD tại bang Indiana, nơi công ty đã khởi công vào tháng 8.

Samsung cũng đang từng bước thâm nhập thị trường Mỹ với nhiều động thái đáng chú ý thời gian đây, ví dụ như màn bắt tay với Nvidia vào tháng 3/2025 để phát triển mạng truy cập vô tuyến trí tuệ nhân tạo, hay AI-RAN - công nghệ tích hợp AI trực tiếp vào các trạm phát sóng di động và thiết bị mạng di động; tham gia dự án Stargate của OpenAI cùng với SK Hynix nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI vào tháng 10/2025.

Trên thực tế, Samsung và Nvidia có kế hoạch xây dựng một nhà máy AI, thuộc một phần trong sáng kiến nhằm triển khai 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia cho Samsung, SK Hynix, Hyundai, Naver và Chính phủ Hàn Quốc. Samsung sẽ nhận khoảng 50.000 GPU.

Đến tháng 6/2026, ứng dụng ChatGPT Enterprise và Codex của OpenAI được cung cấp cho toàn bộ nhân viên Samsung Electronics tại Hàn Quốc và tất cả nhân viên phụ trách trải nghiệm thiết bị trên toàn thế giới. OpenAI cho biết đây là một trong những đợt triển khai lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Mới đây nhất, vào tháng 9, OpenAI công bố hợp tác với Samsung để phát triển chip thế hệ tiếp theo.

“Nvidia vẫn là nhân tố chi phối chủ yếu quyết định thị phần HBM”, ông Ben Reynolds, chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group, nói với trang tin Rest of World.

Khả năng cạnh tranh của Samsung với SK sẽ phụ thuộc, trên hết, vào mức độ mà Samsung có thể giành thị phần từ SK với tư cách nhà cung cấp cho Nvidia Vera Rubin. Việc xây dựng quan hệ với các nhà cung cấp chip AI thay thế như AMD và Broadcom mang lại một cơ hội thứ hai để gia tăng thị phần”, ông chỉ ra.

Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là cả SK Hynix và Samsung đều vẫn phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc, nơi hai công ty có các nhà máy được xây dựng từ trước và tiếp tục thử nghiệm các công cụ sản xuất chip mới.

Cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến tình hình trở nên phức tạp.

Trước đây, các nhà sản xuất chip như SK Hynix, Samsung và TSMC có thể vận chuyển các thiết bị thuộc diện kiểm soát xuất khẩu tới các nhà máy sản xuất chip tại Trung Quốc mà không cần xin giấy phép, theo một chính sách thương mại của Mỹ có tên Chương trình Người dùng cuối được xác nhận (Validated End User Program). Nhưng chính quyền Donald Trump đã loại bỏ chương trình này vào năm 2025 và thay thế bằng quy trình cấp phép hàng năm. Ngoài ra, gần như mọi nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn của Trung Quốc đều nằm trong danh sách hạn chế thương mại của Mỹ.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các doanh nghiệp này phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ nội địa mới nổi, theo ông Reynolds và ông Miller.

“Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với các doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu thâm nhập Trung Quốc, họ có thể đã hưởng lợi đáng kể từ các khoản trợ cấp và nhiều ưu đãi khác. Nhưng khi công nghệ nội địa của Trung Quốc ngày càng tiến bộ và khả năng rút lui là không khả thi, thì chiến lược đặt trọng tâm vào Trung Quốc có thể mang đến rủi ro nhiều hơn là lợi ích”, ông MS Hoang, chuyên gia nghiên cứu của Counterpoint nhận xét.