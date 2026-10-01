Cận cảnh khắc phục lún, nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sáng 1/10, tại khu vực qua sông Buông, phường Phước Tân và đoạn gần khu công nghiệp Tam Phước (Đồng Nai), hàng loạt máy móc chuyên dụng cùng công nhân được huy động xử lý các vị trí mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện lún cục bộ, nứt dọc.

Ngay từ sáng sớm, trên phần đường cần sửa chữa, máy móc chuyên dụng liên tục được đưa vào vị trí. Công nhân chia thành nhiều nhóm, khẩn trương cắt, bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu tại những vị trí xuất hiện vết nứt.

Một nhóm công nhân trực tiếp xử lý mặt đường, nhóm khác rà soát phạm vi cần bóc dỡ, trong khi lực lượng phía ngoài tập trung thực hiện các công việc phục vụ thi công và bảo đảm an toàn giao thông. Từng phần mặt đường hư hỏng được bóc bỏ, để lộ kết cấu bên dưới phục vụ kiểm tra, đánh giá trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Không khí tại công trường diễn ra khẩn trương nhưng các công đoạn vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Các kỹ sư, chuyên gia có mặt tại hiện trường để kiểm tra phạm vi hư hỏng, trao đổi phương án kỹ thuật và xác định những vị trí cần xử lý bổ sung.

Theo phương án được triển khai, sau khi cắt và bóc bỏ lớp bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng, nhà thầu sẽ xử lý nền, kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được xác định, trải lớp vải địa gia cường rồi thảm trải lớp bê tông nhựa mới. Phạm vi mặt đường xung quanh vị trí xuất hiện vết nứt cũng được rà soát nhằm phát hiện những điểm có dấu hiệu ảnh hưởng, qua đó xác định phạm vi cần thảm bù, bảo đảm độ bằng phẳng và êm thuận khi đưa vào khai thác trở lại.

Một công nhân đang thi công tại hiện trường cho biết, anh em được yêu cầu nỗ lực làm việc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất. “Anh em cố gắng làm nhanh nhất có thể nhưng phải đúng kỹ thuật và an toàn. Mục tiêu là xử lý xong để việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn”, công nhân này chia sẻ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, việc sửa chữa không chỉ tập trung vào phần mặt đường đã xuất hiện vết nứt mà còn kết hợp kiểm tra khu vực lân cận. Cách làm này nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng tiếp diễn và bảo đảm chất lượng khai thác sau khi hoàn trả mặt đường.

Trong lúc công trường khẩn trương xử lý mặt đường, bên ngoài khu vực thi công, dòng xe vẫn nối nhau lưu thông trên cao tốc. Khi đến vị trí có biển cảnh báo, các phương tiện giảm tốc độ, di chuyển qua phần đường được phân luồng rồi tiếp tục hành trình. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp theo dõi tình hình và điều tiết phương tiện, hạn chế nguy cơ xung đột giữa xe đang lưu thông với máy móc, nhân công thi công.

Theo kế hoạch, trong ngày 1/10, nhà thầu tập trung hoàn thành các công đoạn xử lý bước đầu, gồm cắt bóc lớp bê tông nhựa hư hỏng, thực hiện giải pháp gia cường và thảm trả mặt đường. Đồng thời, các vị trí lân cận tiếp tục được kiểm tra để bảo đảm việc xử lý không chỉ dừng ở phạm vi vết nứt mà đáp ứng yêu cầu về độ êm thuận của mặt đường sau khi hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, qua kiểm tra, đoạn từ Km01+800 đến Km01+950 (qua sông Buông) theo chiều Đồng Nai đi TP.HCM và đoạn từ Km05+140 đến Km05+069 (gần KCN Tam Phước) theo chiều TP.HCM đi Đồng Nai xuất hiện hiện tượng lún cục bộ và vết nứt dọc mặt đường.

Trước đó, ngày 22/9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại khu vực, đồng thời thực hiện thí nghiệm địa chất đối với hai hố khoan. Kết quả là cơ sở để các đơn vị đánh giá nguyên nhân, xác định phạm vi ảnh hưởng và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Việc khoan, kiểm tra địa chất được thực hiện trong bối cảnh tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác tạm, nhằm có thêm cơ sở kỹ thuật trước khi triển khai phương án xử lý mặt đường.

Video: Toàn cảnh thi công sửa chữa mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026. Tuyến đường có vai trò kết nối TP Đồng Nai với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay là TP.HCM, đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng cho các tuyến giao thông hiện hữu. Dự án thành phần 1 do UBND TP Đồng Nai, làm cơ quan chủ quản; Ban Quản lý dự án là chủ đầu tư.