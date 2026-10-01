Tổng thống Trump cùng loạt lãnh đạo công nghệ bàn cách tự quản AI

Bữa tiệc Nhà Trắng quy tụ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Ảnh: Reuters

Ngày 29-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc gặp và tiệc trưa với lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Nhà Trắng để thảo luận về tương lai của AI, an toàn công nghệ và việc phát triển hạ tầng phục vụ lĩnh vực này.

Tham dự cuộc gặp có Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman và Elon Musk của xAI. Ngoài ra còn có lãnh đạo Amazon, Microsoft, Palantir, AMD, Broadcom, ServiceNow, Micron, Palo Alto Networks cùng một số doanh nghiệp và nhà đầu tư khác.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những tranh luận về việc kiểm soát AI ngày càng gia tăng tại Mỹ. Trong khi một số nhà nghiên cứu và lãnh đạo công nghệ cảnh báo về những rủi ro khi các hệ thống AI ngày càng mạnh và tự chủ, chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh yêu cầu không để các quy định làm chậm tốc độ đổi mới và khiến Mỹ mất lợi thế trong cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, các bên đã ký "Thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ" (White House Accord on "Super Intelligence"), được Tổng thống Trump mô tả là một cam kết "có tính ràng buộc về mặt đạo đức". Văn kiện hướng tới việc tăng cường các biện pháp bảo vệ nội bộ đối với những hệ thống AI tiên tiến nhất.

Theo nội dung thỏa thuận, các công ty tham gia cam kết thực hiện 4 lớp kiểm soát và đánh giá. Trước hết, doanh nghiệp phải xây dựng các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm giám sát năng lực và hoạt động của mô hình AI trong quá trình huấn luyện và triển khai, trong đó chú ý đến các rủi ro về an ninh mạng, an toàn sinh học và hóa học.

Tiếp đó, mỗi công ty phải có một nhóm nội bộ để xác minh việc các biện pháp kiểm soát, giám sát và phát hiện rủi ro hoạt động đúng mục tiêu. Lớp thứ ba là đánh giá độc lập từ các kiểm toán viên hoặc đơn vị bên ngoài. Cuối cùng, một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị sẽ giám sát các báo cáo và bảo đảm những vấn đề được phát hiện được xử lý.

Giám đốc Meta Mark Zuckerberg cho biết khuôn khổ này dựa trên việc các công ty duy trì hoạt động đánh giá rủi ro nội bộ, kết hợp với kiểm toán độc lập và sự giám sát của hội đồng quản trị. Ông nhấn mạnh đây là bước khởi đầu để toàn ngành có thể cùng xây dựng những nguyên tắc và tiêu chuẩn chung.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người đề xuất cuộc gặp, cho rằng việc quy tụ các lãnh đạo công nghệ để thảo luận và xây dựng đồng thuận là bước đi quan trọng. Ông đồng thời phản đối việc đình chỉ phát triển AI hoặc áp đặt các quy định quá chặt chẽ.

Tổng thống Trump cũng thể hiện rõ quan điểm ủng hộ cơ chế tự quản của ngành công nghệ. Ông cho biết đang chứng kiến mức độ "tự giám sát" lớn từ các doanh nghiệp và cho rằng các công ty có trách nhiệm tự bảo đảm an toàn cho những hệ thống mà họ phát triển.

Trong khi đó, một số lãnh đạo ngành AI kêu gọi thận trọng hơn. CEO Anthropic Dario Amodei nhiều lần thúc đẩy các biện pháp bảo đảm an toàn đối với những mô hình tiên tiến. Những lo ngại này gia tăng sau các báo cáo liên quan đến việc một số tác nhân AI tìm cách truy cập trái phép vào hệ thống của khách hàng.

Bên cạnh vấn đề an toàn, cuộc gặp còn tập trung vào việc mở rộng hạ tầng AI, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu. Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp phối hợp với chính quyền và người dân địa phương để bảo đảm các dự án trung tâm dữ liệu tạo ra lợi ích cụ thể cho cộng đồng, chẳng hạn hỗ trợ giáo dục, việc làm và nguồn thu.

Quy mô của cuộc gặp cho thấy AI ngày càng gắn chặt với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Các công ty như Nvidia, AMD, Broadcom và Micron cung cấp chip và hạ tầng tính toán; Microsoft, Google, Amazon và Meta sở hữu các nền tảng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu; trong khi OpenAI và Anthropic tập trung phát triển các mô hình AI tiên tiến.

Theo các ước tính được đưa ra, tổng vốn hóa của 12 công ty đại chúng có đại diện tại cuộc gặp vào khoảng 24,2 nghìn tỷ USD. Nếu tính thêm định giá của OpenAI và Anthropic, quy mô giá trị được đại diện tại cuộc gặp có thể tiến gần 26 nghìn tỷ USD.

Cuộc gặp vì vậy cho thấy AI đang được đặt tại giao điểm giữa đổi mới công nghệ, an toàn, kinh tế và an ninh quốc gia. Thỏa thuận mới chưa tạo ra một cơ chế quản lý có tính cưỡng chế pháp lý, nhưng đưa trách nhiệm kiểm soát AI lên cấp quản trị doanh nghiệp và bổ sung sự tham gia của các đơn vị đánh giá độc lập. Đây có thể là bước trung gian trong quá trình Mỹ tìm kiếm mô hình quản lý AI phù hợp, giữa tự quản của ngành công nghệ và khả năng luật hóa các tiêu chuẩn an toàn trong tương lai.