CEO Nvidia cảnh báo châu Âu

Jensen Huang cho rằng EU nên ưu tiên thúc đẩy AI thay vì quản lý khắt khe. Ảnh: Bloomberg.

Theo Business Insider, thông điệp trên được Jensen Huang đưa ra trong chuyến công tác kéo dài một tuần tại Pháp, Thụy Điển, Anh và Đức, trước thềm hội nghị GTC của Nvidia tại Berlin. Trong các cuộc gặp, ông liên tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển ngành AI tại châu Âu.

Phát biểu trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin ngày 19/10, ông Huang cho rằng các nhà hoạch định chính sách không thể chỉ dựa vào quy định để giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Theo ông, việc bảo đảm an toàn AI là điều cần thiết, song chính sách quản lý không nên cản trở sự phát triển của ngành.

“Không có gì để quản lý nếu ngành công nghiệp không phát triển”, CEO Nvidia nói với Thủ tướng Đức.

Ông Huang đề xuất châu Âu tập trung quản lý những ứng dụng AI cụ thể, thay vì áp dụng các biện pháp kiểm soát trên diện rộng đối với công nghệ nền tảng. Ông so sánh cách tiếp cận này với việc quản lý các sản phẩm trên Internet.

Theo đó, hướng đi trên có thể giúp các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới, đồng thời duy trì những yêu cầu cần thiết về an toàn và trách nhiệm.

Ông cho rằng khả năng kết hợp AI với hệ thống máy móc sẽ tạo ra cơ hội mới cho những quốc gia có nền tảng công nghiệp phát triển. Đây cũng là lĩnh vực Đức có thể tận dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau giai đoạn suy thoái năm 2023 và 2024.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo giới tại London, ông Huang cũng đưa ra nhận xét tương tự về Anh. Ông cho rằng quốc gia này có nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường văn hóa năng động và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển AI.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nvidia nhận định người Anh đôi khi quá tập trung vào những khả năng thất bại, thay vì tận dụng các cơ hội trước mắt.

Những phát biểu này phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận AI giữa châu Âu và các nền kinh tế lớn khác. EU sớm xây dựng khung pháp lý toàn diện thông qua Đạo luật AI (AI Act), trong khi Mỹ và Trung Quốc đẩy mạnh phát triển các mô hình tiên phong cùng hạ tầng tính toán.

Quan điểm của Huang cũng gắn liền với lợi ích kinh doanh của Nvidia. Công ty hiện là một trong những nhà cung cấp chip xử lý AI hàng đầu thế giới. Việc các quốc gia tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI có thể trực tiếp đẩy mạnh nhu cầu đối với sản phẩm của công ty.

Trong chuyến công tác lần này, thông điệp xuyên suốt của CEO Nvidia là châu Âu cần tìm điểm cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích sáng tạo. Nếu quá chậm trong việc phát triển và thương mại hóa AI, khu vực này có nguy cơ chứng kiến những bước tiến quan trọng xuất hiện ở các thị trường khác.