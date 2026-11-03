Giá vàng hôm nay (3-11): Bật tăng trở lại

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 135,5 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Theo ghi nhận vào sáng nay (3-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng bật tăng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 135,5 - 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 3.947,7 USD/ounce, tăng 71,3 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Thị trường vàng đang có khởi đầu tuần khá tốt, giá vàng thế giới tăng gần 2% trong phiên đầu tuần khi dầu thô giảm mạnh hơn 4%, giúp thị trường bớt lo ngại về lạm phát. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh.

Đối với vàng, giá dầu thô thấp hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc yếu hơn và đồng đô la Mỹ suy yếu đã khuyến khích hoạt động mua vào giá rẻ sau đợt thanh lý mạnh hồi tháng 10. Tuy nhiên, cuộc đối đầu vùng Vịnh chưa được giải quyết tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi lạm phát dai dẳng và khả năng Fed thắt chặt chính sách hơn nữa hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại này.

Chuyên gia Nikos Tzabouras cho rằng chưa thể khẳng định đà tăng sẽ bền vững. Những bất ổn trên thị trường công nghệ cùng triển vọng lãi suất Mỹ vẫn là yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong thời gian tới.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Dilin Wu, chiến lược gia thị trường tại Pepperstone, cho biết giá vàng cần vượt qua mốc 4.000 USD/ounce để giảm bớt áp lực giảm giá gần đây và tạo điều kiện cho sự phục hồi kỹ thuật bền vững hơn.

Mặc dù có những dấu hiệu phục hồi ban đầu, bà Wu cho rằng giá vàng vẫn đối mặt với một số rủi ro giảm giá. Bà cũng nói thêm rằng lãi suất vẫn là yếu tố chi phối thị trường. "Đối với vàng không sinh lãi, đồng đô la Mỹ mạnh liên tục và lợi suất thực tế cao có thể khiến chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại này vẫn ở mức cao, hạn chế tiềm năng phục hồi của nó", bà nói.

Những phiên tới, nhà đầu tư quốc tế còn theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dữ liệu kinh tế và tình hình đàm phán tại Trung Đông. Một tín hiệu giảm căng thẳng năng lượng có thể tạo điều kiện cho vàng giữ nhịp phục hồi, nhưng sự biến động của chứng khoán và nhu cầu thanh khoản vẫn là rủi ro. Vì vậy, chưa có cơ sở khẳng định đợt tăng đầu tuần đã mở ra xu hướng đi lên bền vững.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,593 - 1,642 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,558 - 1,625 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,562 - 1,629 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 49,93 USD/ounce.