Giá hồ tiêu hôm nay 3.11.2026: Chênh lệch vùng giá vẫn 2.500 đồng/kg

Bộ báo giá ngày 2.11 giữ mặt bằng của phiên công bố trước đó, với Đắk Lắk ở đầu cao và Gia Lai, Bình Phước cùng ở đầu thấp; đây chưa phải diễn biến thu mua của ngày mới.

Hình minh họa

Bảng trong nước: Giữ mặt bằng phiên công bố trước

Đơn vị: đồng/kg tiêu đen khô. Biến động đối chiếu ngày 2.11 với phiên công bố gần nhất trước đó là 31.10.2026.

Bình quân số học năm vùng đạt 134.900 đồng/kg. Khoảng cách cao nhất – thấp nhất là 2.500 đồng/kg.

Các mức 0 thể hiện hai bộ báo giá đã công bố giống nhau. Không thể từ đó kết luận giá giao dịch ngày 3.11 sẽ đứng yên.

Giá thế giới: Tách ngày báo giá khỏi ngày làm mới trang

Bộ giá quốc tế có ngày báo giá gốc 30.10.2026, được trang tổng hợp cập nhật lại tối 2.11. Đơn vị: USD/tấn.

Bảng Ấn Độ cũng mang ngày báo giá 30.10.2026, sử dụng đơn vị INR/tạ:

Chưa có dữ liệu so sánh mới tương thích cho hai dòng Ấn Độ. Các mức quốc tế không được quy đổi sang đồng/kg trong bài này.

Dự báo ngày 3.11: Đầu ra xuất khẩu chưa bảo đảm giá tăng ngay

Lũy kế đến giữa tháng 10, lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng nhanh hơn kim ngạch so với cùng kỳ. Hoạt động giao thương tiếp tục tạo đầu ra, nhưng chưa đủ để suy ra doanh nghiệp sẽ nâng giá mua ngay trong một ngày.

Ngày 3.11, giá có thể được nâng đỡ nếu doanh nghiệp cần bổ sung hàng và người giữ tiêu hạn chế bán ở vùng giá hiện tại. Nếu lượng chào bán tăng trong lúc bên mua vẫn thận trọng, mặt bằng giá sẽ khó phục hồi rõ rệt.

Chưa đủ tín hiệu xác định biên độ tăng, giảm cụ thể cho từng vùng.