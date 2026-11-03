Giá xăng dầu hôm nay 3.11: Dầu thế giới giảm mạnh, giá trong nước giữ giá

Nhịp giảm của dầu quốc tế làm dịu bớt lo ngại chi phí năng lượng, nhưng chưa chuyển ngay thành giá bán lẻ mới tại Việt Nam. Chi phí đổ xăng trong ngày vẫn căn cứ bảng đang có hiệu lực tại từng vùng.

Hình minh họa

Bảng Petrolimex đang áp dụng

Bảng có hiệu lực từ 00:00 ngày 1.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:34 ngày 3.11, chưa xác minh có thông cáo điều chỉnh mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

E10 RON 95 Mức 3 thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 70 đồng/lít ở cả hai vùng. Với Vùng 2, giá thực tế do đơn vị thành viên quyết định nhưng không vượt mức công bố.

Mazut được giữ riêng theo giá bán buôn, đơn vị đồng/kg:

Đây là bảng giá đang áp dụng qua nhiều ngày, không phải bảng thị trường cũ được giữ lại vì nguồn chưa cập nhật.

Dầu thế giới: Giá trực tiếp giảm hơn 7%

Báo giá lúc 04:29:40 ngày 3.11.2026, giờ Việt Nam; đơn vị USD/thùng:

Bảng là báo giá CFD theo dõi các hợp đồng tương ứng, trạng thái đang giao dịch trong phiên quốc tế ngày 2.11. Đây không phải mức thanh toán cuối phiên.

Các nỗ lực ngoại giao liên quan Iran và Qatar làm thị trường kỳ vọng rủi ro nguồn cung Trung Đông có thể giảm. Tuy nhiên, triển vọng thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn, khiến giá dầu nhạy cảm với thông tin mới.

Triển vọng kỳ tới: Dầu giảm chưa đủ để chốt mức giảm giá bán lẻ

Một nhịp giảm sâu của dầu thô tạo tín hiệu thuận lợi về chi phí, nhưng mức điều chỉnh trong nước còn phụ thuộc giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong chu kỳ, tỷ giá và các yếu tố tính giá liên quan.

Nếu giá thành phẩm cũng giảm và duy trì mặt bằng thấp hơn trong phần còn lại của chu kỳ, áp lực giảm giá cơ sở có thể rõ hơn. Ngược lại, gián đoạn vận chuyển hoặc đàm phán không đạt tiến triển có thể làm dầu tăng trở lại.

Tại thời điểm chốt bài, chưa xác minh đủ thông báo riêng về kỳ kế tiếp và bộ dữ liệu tính giá để dự báo mức điều chỉnh bằng đồng/lít. Không thể suy ra giá xăng trong nước chắc chắn giảm tương ứng với tỷ lệ giảm của WTI hay Brent.