Giá heo hơi hôm nay 3.11.2026: Chờ sức mua sau tuần giảm sâu

Mặt bằng giá nền đã lùi thấp sau tuần giảm trên diện rộng; các mức dưới đây là giá heo hơi đã công bố ngày 2.11, chưa phải khảo sát giao dịch ngày 3.11.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu từng tỉnh, thành phố

Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Ngày dữ liệu: 2.11.2026.

Miền Bắc dao động 43.000–45.000 đồng/kg:

Miền Trung – Tây Nguyên dao động 43.000–46.000 đồng/kg:

Miền Nam dao động 44.000–46.000 đồng/kg:

Khoảng giá cả nước là 43.000–46.000 đồng/kg. Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng ở đầu cao; Ninh Bình và tám địa phương miền Trung – Tây Nguyên nằm ở đầu thấp.

Chênh lệch giữa hai đầu bảng là 3.000 đồng/kg. Chưa có dữ liệu so sánh được kiểm chứng đầy đủ cho từng địa phương trong hai ngày liền nhau nên bảng không bổ sung cột tăng, giảm.

Dự báo ngày 3.11: Chưa đủ tín hiệu xác nhận phục hồi

Đợt giảm của tuần trước đã đưa giá thu mua xuống thấp ở cả ba miền. Việc một số nguồn ghi nhận ổn định trong ngày 2.11 mới cho thấy nhịp giảm có thể chậm lại, chưa đủ xác nhận sức mua đã phục hồi.

Trong ngày 3.11, khả năng giữ giá sẽ rõ hơn nếu thương lái tăng lượng mua trong khi nguồn heo xuất chuồng không tăng đột biến. Ngược lại, lượng bán tiếp tục dồi dào có thể khiến bên mua giữ lợi thế thương lượng.

Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh cụ thể từng tỉnh hoặc khẳng định thị trường sẽ đồng loạt tăng trở lại.