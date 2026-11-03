Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 3-11-2026

Giảm giá bán lẻ điện, vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 1-11-2026, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Cùng thời điểm, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0%. Những thông tin này đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội.

Với ngành Điện, việc giảm giá điện khiến nguồn vốn tích lũy từ doanh thu, lợi nhuận sản xuất, kinh doanh điện có thể bị thu hẹp. Tuy nhiên, việc tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần bù đắp phần thiếu hụt, giúp EVN duy trì nguồn lực đầu tư để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế.

Về phía người dân, cần sự sẻ chia, chung vai gánh vác trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả. Cùng với đó là ủng hộ các chủ trương phát triển kinh tế, hưởng ứng Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, tích cực học tập nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Sản phẩm gỗ Việt Nam phải bán bằng thương hiệu riêng

Ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt khi dịch chuyển từ gia công thuần túy sang làm chủ chuỗi giá trị dựa trên nền tảng năng lực sản xuất và xuất khẩu thuộc nhóm đầu thế giới.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Ngô Sỹ Hoài cho biết, tầm nhìn chiến lược của ngành gỗ đến năm 2030 là dịch chuyển từ mô hình OEM sang làm chủ giá trị, với đích đến là những sản phẩm "Made in Vietnam" do chính người Việt thiết kế, mang thương hiệu Việt và "Trusted in Vietnam" (Tin ở Việt Nam).

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang. Ảnh: Phúc Long

Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp gỗ Việt Nam tập trung vào 5 ưu tiên hành động, bao gồm đa dạng hóa thị trường, khách hàng và kênh bán nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường, đầu tư mạnh mẽ cho thiết kế, công nghệ, ứng dụng AI, nâng cao năng suất cùng kỹ năng cho người lao động.

Cùng với đó là phát triển rừng trồng gỗ lớn, bảo đảm nguồn gỗ hợp pháp và truy xuất được nguồn gốc. Đồng thời xây dựng thương hiệu gỗ và nội thất Việt đi đôi với phát triển kênh phân phối trực tiếp. Và liên kết hài hòa giữa các cấu phần dăm, viên nén, ván và đồ mộc nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi mét khối gỗ.

Tương lai làng nghề trong lựa chọn của người trẻ

Bằng tư duy thiết kế, ứng dụng công nghệ và phương thức kinh doanh mới, rất nhiều người trẻ đang tìm cách đưa giá trị của nghề truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại. Để sự tiếp nối không dừng ở những mô hình riêng lẻ, cần tạo điều kiện một cách đồng bộ để người trẻ vừa kế thừa tri thức nghề, vừa phát triển sản phẩm và có thể sống được bằng nghề.

Anh Nguyễn Thành Long ứng dụng công nghệ thiết kế mẫu cho các sản phẩm quạt truyền thống của làng nghề Chàng Sơn (xã Thạch Thất). Ảnh: Anh Thư

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và phát huy tài năng văn hóa, nghệ thuật, trong đó chú trọng các loại hình nghệ thuật truyền thống; đồng thời có chính sách hỗ trợ sáng tạo văn hóa trong không gian số.

Với Hà Nội, Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 20-4-2026 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2026 đã đề cập đến nhiều nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến việc tạo điều kiện cho thế hệ kế cận.

Cùng với đó, Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 là một trong những cơ sở để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới máy móc, thiết bị và nâng cao năng lực sản xuất. Mở lối cho người trẻ có cơ hội học nghề từ những người thợ giỏi, có điều kiện phát huy năng lực sáng tạo và tìm được chỗ đứng trên thị trường cũng chính là hướng đi cho nghề phát triển.

Gieo nghĩa tình, củng cố thế trận lòng dân

Từ những con đường được chỉnh trang, dòng kênh, mương được khơi thông đến việc bộ đội giúp dân thu hoạch lúa trên những thửa ruộng ngập nước sau bão, đến những buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… nơi nào có dấu chân cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nơi đó tình quân dân thêm gắn bó.

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng vũ trang Thủ đô không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân mà còn củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tham gia tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan tại xã Hương Sơn. Ảnh: Trần Đông

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở”.

Hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi giao thông xanh

Việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 với nhiều chính sách ưu đãi tạo ra bước ngoặt lớn về chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố. Đây là giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi thói quen, đồng thời "tăng tốc" hiện thực hóa lộ trình phát triển giao thông công cộng và vùng phát thải thấp của Thủ đô.

Trạm sạc xe buýt điện tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội (phường Hoàng Mai). Ảnh: Tuấn Lương

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố có 155 tuyến, với hơn 1.800 phương tiện. Theo lộ trình, đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới sẽ sử dụng xe điện hoặc phương tiện chạy bằng năng lượng xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh theo hướng đồng bộ, phù hợp với thời gian khấu hao phương tiện để tăng tính hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội xây dựng phương án quy hoạch hệ thống trạm sạc điện, trạm cấp năng lượng xanh cho phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; đồng thời rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải, cấp nguồn điện cho phương tiện giao thông điện.