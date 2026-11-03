Giá lúa gạo 3.11.2026: DS1 đứng ở đầu cao bảng tham chiếu

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Lúa tươi: DS1 có đầu trên 7.000 đồng/kg

Dữ liệu tham chiếu ngày 2.11.2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đơn vị: đồng/kg lúa tươi.

DS1 có khoảng giá cao nhất, còn OM34 ở đầu thấp. Chênh lệch hai đầu bảng đạt 1.100 đồng/kg, phản ánh khác biệt giữa các giống lúa, không phải mức biến động trong ngày.

Ghi nhận thị trường ngày 2.11 cho thấy nông dân giữ giá chào khá cao, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương còn ít. Vì vậy, giá chào nhích lên chưa đồng nghĩa toàn bộ lượng lúa đã được mua ở mức cao hơn.

Gạo nguyên liệu, tấm và cám được giữ riêng

Đơn vị: đồng/kg. Ngày tham chiếu: 2.11.2026.

OM5451 và Đài Thơm 8 cùng có đầu trên 9.400 đồng/kg trong bộ giá nguyên liệu này. Các mức trên không được dùng thay cho giá gạo thành phẩm hoặc giá bán lẻ.

Chưa có dữ liệu so sánh đồng nhất được kiểm chứng cho toàn bộ các dòng, nên bài không tính mức tăng, giảm chung.

Giá xuất khẩu và dự báo ngày 3.11

Giá chào xuất khẩu Việt Nam công bố ngày 2.11.2026, đơn vị USD/tấn:

Bộ giá xuất khẩu được nguồn mô tả ổn định so với phiên trước. Đây là giá chào theo từng chủng loại, chưa thể coi là giá thực hiện của mọi hợp đồng.

Nhu cầu nhập khẩu của Philippines trong những tháng cuối năm là yếu tố hỗ trợ cần theo dõi, nhưng tác động tới thu mua trong nước còn phụ thuộc đơn hàng được ký và tiến độ giao hàng.

Ngày 3.11, những lô lúa gần thu hoạch, đáp ứng chất lượng có thể giữ giá thuận lợi hơn nếu kho tăng mua. Khi giao dịch vẫn cầm chừng, khả năng tăng trên diện rộng sẽ hạn chế dù người bán nâng giá chào. Chưa đủ căn cứ dự báo biên độ điều chỉnh cụ thể.