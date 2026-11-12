CEO Nvidia bất ngờ từ chức

Ngày 12/11, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo ông Jensen Huang, người đồng sáng lập tập đoàn vào năm 1993, đã từ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) và rời Hội đồng quản trị.

Giám đốc tài chính Nvidia, bà Colette Kress, sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO, đồng thời tiếp tục phụ trách công tác tài chính trong thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức từ cả nguồn nhân sự nội bộ và bên ngoài. Trong khi đó, ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử tập đoàn.

“Sức mạnh của Nvidia luôn đến từ đội ngũ nhân sự. Cùng với ban lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục phát huy nền tảng vững chắc mà ông Jensen Huang đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”, bà Kress khẳng định.

Tổng Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang. Ảnh: Getty

Quyết định từ chức được đưa ra sau nhiều ngày ông Huang vướng vào bê bối đời tư. Theo The New York Times, ông Huang, 63 tuổi, từng có mối quan hệ tình cảm với một lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, người bị cáo buộc đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ làm điệp viên. Hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ này sau khi ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Đến nay, các cáo buộc trên vẫn chưa được chứng minh, trong khi phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ.

Thông tin về việc ông Jensen Huang từ chức đã gây chấn động ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI). Nvidia hiện giữ vị thế thống lĩnh thị trường chip AI toàn cầu và là một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới, với vốn hóa gần 4.200 tỷ USD.