Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp Đoàn tư vấn xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Ngân hàng Standard Chartered

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN.

Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chào mừng ông Karby Leggett cùng đoàn công tác đến làm việc tại NHNN, đồng thời đánh giá cao vai trò của Standard Chartered trong việc đồng hành, tư vấn và cung cấp các khuyến nghị hữu ích cho Chính phủ Việt Nam trong công tác XHTN quốc gia thời gian qua.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách, Phó Thống đốc cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu và khả năng phục hồi mạnh mẽ. NHNN đã và đang điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại và quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, NHNN nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của XHTN quốc gia đối với việc thu hút nguồn vốn đầu tư, củng cố ổn định tài chính và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường ổn định tài chính, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như nâng cao chất lượng quản trị rủi ro.

Ông Karby Leggett – Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận toàn cầu phụ trách các định chế chính thức, Khối ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Karby Leggett trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo NHNN và bày tỏ vinh dự khi Standard Chartered được tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và NHNN trên lộ trình nâng cao bậc XHTN quốc gia.

Đánh giá cao những thành tựu điều hành kinh tế vĩ mô và các chỉ số nền tảng vững chắc của Việt Nam, đại diện Standard Chartered nhận định Việt Nam đang có nhiều triển vọng tích cực và đang tiến rất gần tới mục tiêu đạt mức xếp hạng đầu tư. Ông Karby Leggett cũng chia sẻ một số cập nhật từ quá trình trao đổi với các tổ chức XHTN quốc tế, đồng thời khẳng định Standard Chartered sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc tham vấn các bước đi tiếp theo nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác bức tranh kinh tế, tài chính, tiền tệ tích cực của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.