Ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành Nvidia

Ông Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Giám đốc tài chính của Nvidia, bà Colette Kress, sẽ tạm thời đảm nhận vị trí này cho đến khi một người kế nhiệm chính thức được bổ nhiệm.

Trong tuyên bố xác nhận việc ông Jensen rời đi, Hội đồng quản trị Nvidia không đề cập đến bê bối gián điệp hay các thông tin về đời tư đang gây xôn xao tại công ty, mà thay vào đó ghi nhận những đóng góp “to lớn” của ông - người đồng sáng lập Nvidia.

Tuyên bố nêu rõ: “Những đóng góp của ông Jensen cho Nvidia là vô cùng to lớn. Nvidia hiện là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất thế giới. Hội đồng quản trị và công ty xin cảm ơn Jensen vì những cống hiến không thể đong đếm của ông đối với công ty cũng như toàn ngành”.

Trước đó trong tuần này, Hội đồng quản trị của nhà sản xuất chip này đã chỉ định công ty luật hàng đầu Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành một cuộc điều tra “thấu đáo và độc lập” về mối quan hệ với bà Alice Huang - người không có quan hệ họ hàng gì với vị lãnh đạo Công ty Nvidia này. Khi đó, công ty vẫn yêu cầu ông Jensen Huang tiếp tục điều hành Nvidia trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.

Tuy nhiên, vào cuối ngày 11-11, tờ New York Times đưa tin rằng ông Jensen Huang còn có một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác với một nhân viên công ty tên là Kimberly Powell. Bà Powell từng giữ chức chủ tịch mảng chăm sóc sức khỏe tại Nvidia; theo thông tin, bà đã bị ghi lại hình ảnh đang có những cử chỉ thân mật với ông Jensen tại một khách sạn trong hội nghị của công ty vào tháng Ba. Phía bà Powell hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Thông tin này càng làm gia tăng áp lực lên ông Jensen Huang trong cuộc họp của hội đồng quản trị vào cuối ngày 11-11.

Việc ông Jensen Huang rời khỏi công ty mà ông đồng sáng lập vào năm 1993, diễn ra đúng vào thời điểm cuộc đua tranh giành ưu thế về trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc đang lên đến đỉnh điểm. Theo Bloomberg, ông Jensen Huang hiện sở hữu hơn 870 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 3,6% cổ phần công ty, với khối tài sản trị giá 145 tỷ USD (109 tỷ bảng Anh) - đưa ông trở thành người giàu thứ 13 thế giới.

Theo Guardian