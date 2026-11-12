Việt Nam trở thành điểm đến hút khách du lịch Nga, lượng khách tăng gấp 2,6 lần

Không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Nga. Những con số tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đang vượt ra ngoài kỳ vọng, trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài của người Nga tiếp tục gia tăng.

Ảnh minh họa.

Số liệu của Hiệp hội Các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) và Cơ quan Biên phòng Liên bang Nga (FSB) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng khách du lịch Nga cao nhất trong số các thị trường du lịch đại chúng.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cụ thể, lượng khách Nga tới Việt Nam tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025, đạt 1,13 triệu lượt. Trong khi đó, nhu cầu đặt tour qua nền tảng Onlinetours tăng gần 4,5 lần và số lượt yêu cầu đặt dịch vụ trên Sletat.ru tăng gấp 4 lần.

Đại diện Hiệp hội Các nhà điều hành tour du lịch Nga nhận định đà tăng trưởng bứt phá này có được chủ yếu nhờ việc mở rộng mạng lưới đường bay thẳng từ Nga tới Việt Nam, cùng sự thuận tiện của các chuyến bay quá cảnh qua Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Yuri Barzykin, Chủ tịch Ủy ban Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga (TPP), cho rằng sức hút ngày càng tăng của Việt Nam và Trung Quốc cũng tạo áp lực cạnh tranh đáng kể so với một số thị trường khác ở châu Á.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách Nga đến Việt Nam, cùng với Trung Quốc (tăng 60% lên 2,76 triệu lượt), Ai Cập (tăng 27,4% lên 1,81 triệu lượt) và Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 3,1% lên 5,7 triệu lượt) đã tạo thêm khoảng 2,3 triệu lượt chuyến đi, giúp bù đắp hoàn toàn mức sụt giảm 43,1% lượng khách Nga tới Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, công dân Nga đã thực hiện 15,13 triệu chuyến đi tới 32 điểm đến phổ biến ngoài khu vực lân cận, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Với lợi thế về đường bay ngày càng thuận tiện cùng sức hấp dẫn của điểm đến, Việt Nam đang trở thành lựa chọn nổi bật trong hành trình khám phá châu Á của du khách Nga. Đà tăng trưởng này không chỉ mở ra cơ hội thu hút thêm nguồn khách quốc tế, mà còn tạo động lực để du lịch Việt Nam tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.