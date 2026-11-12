Khuyến khích doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ, tăng sử dụng nhà cung ứng Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề nghị Thủ tướng Chính phủ làm rõ những cơ chế ưu tiên trong năm 2027 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng đơn hàng, nâng tỷ trọng xuất khẩu, tạo việc làm ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đại biểu cho rằng mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 dự kiến vượt mốc 1.000 tỷ USD, hoạt động xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp trong nước còn gặp khó khăn về chi phí vốn và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Trả lời nội dung này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, trong đó giải pháp đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Theo Thủ tướng, khuôn khổ pháp lý chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện cùng với cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ góp phần giảm thời gian và chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Đặc biệt, việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Về các giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành và triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030, các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và thực thi các hiệp định thương mại tự do.

Một trong những trọng tâm là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng cho biết để triển khai Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, trong đó dự kiến áp dụng những cơ chế khuyến khích mạnh đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Các cơ chế tập trung vào ba nội dung: chuyển giao công nghệ; tăng cường sử dụng nhà cung ứng là doanh nghiệp Việt Nam; và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Song song với đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế, thúc đẩy mở cửa thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Theo Thủ tướng, ngoài các cơ chế khuyến khích về thuế, đất đai, tiếp cận vốn và khoa học - công nghệ, bản thân doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chủ động nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng.

ĐẶT HÀNG CÔNG NGHỆ, NÂNG NĂNG SUẤT VÀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Thủ tướng cho biết Nhà nước sẽ chủ động phối hợp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học để triển khai cơ chế đặt hàng công nghệ, sản phẩm có khả năng ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các sản phẩm được đặt hàng cần có chi phí hợp lý, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, giảm chi phí và khâu trung gian, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) chất vấn. Ảnh:Quochoi.vn

Chính phủ xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nội dung ưu tiên trong chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương, đồng thời tăng cường làm việc với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để đưa các chương trình hỗ trợ vào thực tiễn.

Về theo dõi và đánh giá kết quả, Thủ tướng cho biết các chỉ tiêu như tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước, đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam trong cơ cấu xuất nhập khẩu và hàm lượng tham gia trong chuỗi cung ứng sẽ được thể hiện trong báo cáo kinh tế - xã hội hằng năm để Quốc hội giám sát.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Trần Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) về nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh năng lực tự chủ không chỉ đến từ đường lối, chính sách mà còn phụ thuộc vào thực lực nền kinh tế.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố năng lực của nền kinh tế và hệ thống doanh nghiệp, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đây cũng là nền tảng để Việt Nam chủ động hơn trong hội nhập quốc tế, tham gia bình đẳng và đóng góp ngày càng hiệu quả vào các thể chế, quan hệ kinh tế quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh đầu tư cho khoa học, công nghệ Trả lời đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) về tình trạng chậm triển khai, giải ngân vốn khoa học, công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận đây là lĩnh vực mới, khó, các bộ, ngành và địa phương vẫn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để tháo gỡ, Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phiên bản 1.0, làm nền tảng để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc số, xác định các dự án đầu tư, triển khai mua sắm trang thiết bị, phần cứng, phần mềm và đẩy nhanh giải ngân. Chính phủ cũng đã ban hành khung dữ liệu tổng thể, yêu cầu các bộ, ngành xây dựng khung dữ liệu chuyên ngành, tiến tới hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trong năm 2026. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như đất đai có thể cần đến năm 2027. Đối với công nghệ chiến lược, Chính phủ đang thúc đẩy thẩm định, phê duyệt các chương trình đầu tư, tăng cường cơ chế đặt hàng giữa cơ quan nhà nước với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xác định rõ công nghệ, sản phẩm ưu tiên theo từng lĩnh vực; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định còn vướng mắc để đẩy nhanh triển khai trong thực tiễn.