8 bài đăng của bà Kimberly Powell - người bị tố là nhân tình Jensen Huang tại Nvidia

Kimberly Powell hiện là Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế tại Nvidia. Bà chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh y tế trên toàn cầu của công ty, bao gồm các nền tảng phần cứng và phần mềm về điện toán tăng tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ trực quan hóa, phục vụ hệ sinh thái hình ảnh y tế, khoa học sự sống, khám phá thuốc và phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe.

Trước đây, Powell từng lãnh đạo mảng kinh doanh giáo dục đại học và nghiên cứu của công ty, đồng thời phụ trách các chương trình quảng bá chiến lược, Nvidia AI Labs và chương trình Nvidia Inception.

Bà gia nhập Nvidia vào năm 2008 với nhiệm vụ xây dựng GPU của Nvidia trở thành nền tảng tăng tốc cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Theo trang tác giả trên blog chính thức của Nvidia, Kimberly Powell có 8 bài viết được đăng tải. Các nội dung tập trung vào việc ứng dụng AI, điện toán tăng tốc và những công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu sinh học và phát triển thuốc.

Bà Kimberly Powell. (Ảnh: The New York Times)

Gần đây nhất, vào ngày 13/1/2025, bà đăng bài "Nvidia và IQVIA xây dựng AI chuyên sâu cho lĩnh vực y tế và khoa học sự sống". Trước đó là bài "Nhật Bản phát triển công nghệ thiết kế thuốc thế hệ mới, robot y tế và nền tảng y tế số vào ngày 12/11/2024.

Cũng trong năm 2024, ngày 2/6, bà có bài viết "Các trung tâm y tế hàng đầu tại Đài Loan ứng dụng điện toán tăng tốc của Nvidia để thúc đẩy nghiên cứu y sinh". Nội dung bài viết xoay quanh việc các trung tâm y tế hàng đầu của Đài Loan, gồm Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NHRI) và Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh (CGMH) thúc đẩy nghiên cứu y sinh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Còn bài "AI tạo sinh của Nvidia mở ra kỷ nguyên mới cho hoạt động khám phá và thiết kế thuốc" được đăng hôm 8/1/2024, bài "Nvidia BioNeMo hỗ trợ ứng dụng AI tạo sinh vào khám phá thuốc trên nền tảng AWS" đăng ngày 28/11/2023.

Vào ngày 4/4/2022, bà có bài đăng về sự kiện GTC quy tụ hàng chục đơn vị đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đến giới thiệu những nghiên cứu của họ, đồng thời công bố các ứng dụng và thiết bị y tế mới được tăng tốc bằng AI. Chỉ trong một tuần, hơn 200.000 người đã đăng ký tham dự hội nghị trực tuyến.

Đáng chú ý, bài đăng "Kỹ thuật giải trình tự DNA lập kỷ lục thế giới giúp bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân hồi sức tích cực" hôm 12/1/2022. Bài viết nêu rõ việc rút ngắn thời gian giải trình tự và phân tích toàn bộ bộ gene của bệnh nhân từ vài ngày xuống còn vài giờ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh mà còn có thể cứu sống người bệnh.

Xa hơn cả, bài đăng đầu tiên trên blog của Nvidia là vào ngày 9/11/2021: "Nvidia tạo ra nền tảng điện toán AI đưa khả năng cảm biến thời gian thực vào các thiết bị y tế". Theo đó, những đổi mới trong công nghệ thiết bị y tế kết hợp với AI đang cung cấp cho nhân viên y tế các công cụ hỗ trợ ra quyết định tốt hơn trong phẫu thuật có robot hỗ trợ, X-quang can thiệp, lập kế hoạch xạ trị và nhiều lĩnh vực khác.

Như vậy, 8 bài viết của Kimberly Powell được đăng tải trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2025. Các chủ đề trải rộng từ ứng dụng GPU trong thiết bị y tế, giải trình tự DNA, nghiên cứu y sinh đến AI tạo sinh và AI tác tử phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.