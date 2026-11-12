Ông Jensen Huang chính thức từ chức CEO NVIDIA

“Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo ông Jensen Huang đã từ chức chủ tịch, tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức,” thông cáo được NVIDIA đăng trên mạng xã hội X tối 12/11 giờ Việt Nam viết.

NVIDIA khẳng định trong thông cáo rằng những đóng góp của ông Jensen Huang đối với công ty là “vô cùng to lớn”.

“NVIDIA hiện là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất thế giới. Hội đồng quản trị và toàn thể công ty gửi lời cảm ơn tới ông Jensen Huang vì những đóng góp không thể đong đếm của ông đối với NVIDIA cũng như ngành công nghiệp công nghệ,” phía NVIDIA cho biết.

Ông Jensen Huang chưa đưa ra bình luận về thông cáo của NVIDIA.

Tỷ phú Jensen Huang. Ảnh: Nhà Trắng

NVIDIA cũng thông báo bà Colette Kress, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền cho đến khi NVIDIA bổ nhiệm CEO chính thức.

“Hội đồng quản trị NVIDIA đang bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới và sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty,” thông cáo viết.

“Bà Kress giữ chức Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính NVIDIA kể từ khi gia nhập công ty vào tháng 9/2013. Trong thời gian này, bà phụ trách bộ phận tài chính và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển của NVIDIA.

Trước khi gia nhập NVIDIA, bà Kress có gần 25 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính tại những tập đoàn công nghệ hàng đầu, bao gồm Cisco và Microsoft,” NVIDIA cho biết trong thông cáo.

Về phần mình, bà Colette Kress chia sẻ: “Sức mạnh của NVIDIA luôn đến từ đội ngũ nhân sự. Cùng với ban lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục phát huy nền tảng đặc biệt mà ông Jensen Huang đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”.

Bà cũng khẳng định sẽ phát huy những hoạt động đã góp phần đưa NVIDIA trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nắm bắt các cơ hội trong thời gian tới.

“Trọng tâm của chúng tôi vẫn là phục vụ khách hàng, đối tác, các nhà phát triển và cổ đông,” bà Colette Kress cho biết trong thông cáo.

Bà Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền của NVIDIA. Ảnh: NVIDIA

NVIDIA không nêu lý do cụ thể khiến ông Jensen Huang từ chức trong thông cáo. Theo Reuters, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin gây tranh cãi về đời tư và các nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia đối với vị tỷ phú sinh năm 1963.

Ngày 29/10, giới tình báo Mỹ cho rằng ông Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang, một nữ doanh nhân bị nghi ngờ hoạt động cho tình báo nước ngoài. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin công nghệ nhạy cảm và khả năng vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ bị.

Đến ngày 8/11, ông Huang gửi thư tới nhân viên NVIDIA, thừa nhận không chung thủy với vợ là bà Lori Huang và gửi lời xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, cổ đông.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo tiến hành điều tra độc lập nhằm làm rõ nghi vấn ông Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, NVIDIA khẳng định chưa có cơ sở để cho rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật doanh nghiệp đã bị xâm phạm.