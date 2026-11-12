Gian hàng Campuchia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá hàng hóa và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tối 12/11, tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia do Bộ Công thương tổ chức tại An Giang từ ngày 12 đến 14/11.

Hội chợ dự kiến thu hút 150 gian hàng của 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, kinh doanh của Việt Nam và Campuchia tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Không gian hội chợ được định hướng bố trí 10 khu, cụm gian hàng đại diện các địa phương Việt Nam và 3 khu, cụm gian hàng Campuchia, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ tập trung vào nhóm hàng hóa chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống và hàng tiêu dùng có tiềm năng tiêu thụ tại thị trường Campuchia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nền kinh tế láng giềng có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong khối ASEAN và đứng thứ ba trên toàn cầu. Sau một thập kỷ tăng trưởng gấp hơn 3 lần, kim ngạch song phương năm 2025 đã cán mốc 11,33 tỷ USD.

Ông Tuấn cho biết, Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia không chỉ là dịp để doanh nghiệp hai nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hình thành các mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài. Qua đó, góp phần hình thành các kênh phân phối bền vững, tăng cường giao thương và phát triển kinh tế song phương.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, hội chợ còn tổ chức khu vực trải nghiệm, ẩm thực và đặc sản vùng biên giới; các chương trình dùng thử sản phẩm, khuyến mại, livestream quảng bá trên nền tảng số, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa Việt Nam-Campuchia, góp phần thu hút người dân, du khách tham quan và mua sắm.

Ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết, Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm mà còn là cầu nối để doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Campuchia gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, kết nối cung cầu và thiết lập quan hệ hợp tác.

Thông qua hội chợ và các hoạt động kết nối, An Giang kỳ vọng tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, phát huy lợi thế thương mại biên giới, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Campuchia.

Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến 14/11./.