Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với đồng chí Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM
Sáng 12-11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TPHCM xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành biểu quyết thông qua.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mien-nhiem-chuc-danh-chu-tich-ubnd-tphcm-voi-dong-chi-nguyen-van-duoc-de-nhan-nhiem-vu-pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-tphcm-post881303.html