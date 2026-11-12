Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với đồng chí Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành biểu quyết thông qua.