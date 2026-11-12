Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lương Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 3 tổ dân phố ở phường Cam Ranh

Chiều 12-11, đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tại liên khu dân cư các tổ dân phố (TDP): Xuân Ninh, Hải Thủy, Ninh Xuân (phường Cam Ranh). Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Ranh và đông đảo người dân trong liên khu dân cư.

Năm 2026, liên khu dân cư các TDP đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 97,84%; cả 3 TDP đều giữ vững danh hiệu TDP văn hóa. Công tác khuyến học, chăm lo trẻ em và an sinh xã hội được triển khai thiết thực với 359 suất học bổng, 1.900 phần quà Trung thu, tổng trị giá hơn 66 triệu đồng; trao hơn 2,46 tấn gạo cho 123 hộ có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp kịp thời với số tiền 29 triệu đồng hỗ trợ một bệnh nhi ở TDP Hải Thủy mắc bệnh hiểm nghèo...

Đồng chí Lương Đức Hải trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lương Đức Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân 3 khu dân cư đã đạt được. Đồng thời, mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, vận động Nhân dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Cam Ranh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đồng chí Lương Đức Hải đã trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho 9 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, địa phương trao 40 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của 3 TDP.