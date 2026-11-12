Bộ trưởng Bộ KH&CN trả lời chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm ngay lần đầu đăng đàn

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết thời gian tới là rút ngắn độ trễ chính sách, khơi thông điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư khoa học công nghệ và xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bắt nhịp xu thế công nghệ số.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh:

Tôi đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khá thẳng thắn và đi vào đúng trọng tâm vấn đề các đại biểu nêu ở nghị trường.

Về nội dung, tôi đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hiện nay chúng ta đang cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nên công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được chú trọng hơn nữa. Để hậu kiểm tốt và hiệu quả thì việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ là cơ sở đánh giá quan trọng, góp phần không làm suy giảm hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế nguy cơ chuyển rủi ro từ đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm sang người sử dụng cũng như cho xã hội.

Do đó, với những giải pháp mà người đứng đầu ngành Khoa học và Công nghệ nêu tại phiên chất vấn tôi kỳ vọng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các Bộ, ngành liên quan tập trung nguồn lực để làm tốt hơn nữa công tác này.

Đặc biệt, theo tôi cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực mới, phục vụ công nghệ chiến lược; bảo đảm hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, đảm bảo đồng bộ, liên thông dữ liệu, hiện đại; bắt nhịp với xu thế phát triển nhanh, mạnh của công nghệ số.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai:

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đăng đàn nhưng phần trả lời chất vấn khá thành công và chúng tôi hài lòng với những nội dung Bộ trưởng trả lời. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng đã có ý kiến nhận xét rất cụ thể.

Về chủ đề chất vấn, Bộ trưởng có 3 nhóm trả lời đều là những nhóm rất quan trọng, liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 57. Về khoa học công nghệ, đây là nội dung nền tảng, là động lực và nguồn lực để phát triển đất nước trong giai đoạn tới, được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được và rất nhiều số liệu được đưa ra, vẫn còn những điểm nghẽn mà theo chúng tôi, không hẳn về thể chế. Nghị quyết 57 và hàng loạt luật quan trọng (11 luật trong lĩnh vực này) đã được thông qua trong 2 năm qua, cùng hàng trăm văn bản (gần 100 nghị định, văn bản Chính phủ).

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là phải biến quy định, thể chế thành hiệu quả thực tế; phải rút ngắn được thời gian, độ trễ của chính sách.

Thứ hai là vấn đề giải ngân. Đây là vấn đề đại biểu rất quan tâm, bởi có tiền mà không tiêu được thì đó là lỗi. Với nguồn ngân sách cho khoa học công nghệ năm 2027 rất lớn (hơn 120.000 tỷ đồng). Chúng tôi tin tưởng Bộ trưởng sẽ xử lý được nội dung này, biến các nguồn lực và sự đầu tư thành hiệu quả phục vụ đất nước, kinh tế, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh:

Tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trả lời thẳng thắn, trọng tâm của các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, thể hiện sự cầu thị và định hướng rõ ràng để tiếp tục hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

Nhiều vấn đề "nóng" được đại biểu đặt ra đã được giải đáp thỏa đáng, đạt khoảng 80–90% yêu cầu. Cụ thể, đối với vướng mắc về mã số thuế, các vướng mắc về luật hoặc văn bản cấp cao hơn sẽ được trình Quốc hội xem xét ngay trong kỳ họp này nhằm giải tỏa bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Về bài toán giải ngân vốn đầu tư khoa học công nghệ, dù nguồn lực đã được bố trí lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa cao do vướng mắc năng lực hấp thụ, các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này trong thời gian tới. Những vấn đề chưa được trả lời chi tiết do thời hạn sẽ được Bộ trưởng tiếp tục giải trình bằng văn bản gửi đến đại biểu.