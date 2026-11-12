CEO thời AI cần chọn đúng bài toán thay vì đưa ra mọi lời giải

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về những thách thức quản trị trong thời đại AI.

“Một tổ chức có nhiều người dùng AI chưa chắc đã có năng lực mới. Năng lực mới chỉ hình thành khi AI làm thay đổi cách một tổ chức, cách một CEO suy nghĩ, quyết định, hành động và học hỏi”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch sáng lập Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam nói tại bàn tròn quản trị do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ở Hà Nội.

Sự kiện có chủ đề “Tối ưu quản trị bằng công nghệ và dữ liệu”, thu hút hơn 150 nhà quản lý, doanh nhân và chuyên gia.

Theo các diễn giả, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư lớn vào hạ tầng và phần mềm nhưng hiệu quả vận hành chưa tương xứng. Nguyên nhân là chuyển đổi số mới dừng ở hình thức, chưa thay đổi cách doanh nghiệp được quản trị.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng vai trò của người đứng đầu cần thay đổi. “Người đứng đầu vì thế phải dành thời gian ít hơn cho việc cung cấp mọi lời giải và nhiều thời gian hơn cho việc chọn đúng bài toán”, ông nhận định.

Theo ông, bài toán đủ lớn, đủ rõ và gắn với kết quả sẽ mở đường cho cả AI và con người phát huy.

Ông Hùng đề xuất thiết kế lại hệ thống quản trị, trong đó con người, AI và dữ liệu cùng tạo ra kết quả. Doanh nghiệp cần xem lại việc nào giao cho con người, việc nào giao cho AI và việc nào cần kết hợp cả hai.

“AI giúp cho CEO nhìn được nhiều việc hơn nhưng CEO phải biết chọn ít việc hơn để trực tiếp can thiệp”, ông nói. Theo ông, quản lý thời AI là rút ngắn khoảng cách từ thực tế đến quyết định, từ quyết định đến hành động, từ hành động đến kết quả và từ kết quả đến học hỏi.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD, cảnh báo quy mô không còn là lợi thế đủ lớn. Theo ông, một doanh nghiệp có nguồn vốn lớn, tài sản đáng kể và đội ngũ nhân lực đông đảo vẫn có thể mất lợi thế cạnh tranh. Nguyên nhân là không nhận diện kịp biến động thị trường và không ra quyết định đúng lúc.

“Theo quan điểm của tôi, đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ và quản lý mà là quá trình chuyển đổi căn bản về tư duy quản trị”, ông Thuận nói.

Ông Thuận chia quá trình khai thác dữ liệu thành ba giai đoạn. Đầu tiên là số hóa tài liệu. Tiếp theo là khai thác dữ liệu để phân tích và hỗ trợ vận hành. Cuối cùng là tạo ra giá trị mới khi kết hợp dữ liệu với AI, như dự báo, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng hay xây dựng mô hình kinh doanh mới.

“Một nhà quản trị giỏi trong thời đại mới không nhất thiết phải là chuyên gia về công nghệ”, ông Thuận nhấn mạnh. Theo ông, nhà quản trị cần hiểu dữ liệu có thể trả lời những câu hỏi quan trọng nào, giới hạn của dữ liệu đến đâu và làm thế nào để biến thông tin thành quyết định.

“Điều quyết định không phải doanh nghiệp có bao nhiêu dữ liệu mà là doanh nghiệp có khả năng biến dữ liệu thành tri thức, biến tri thức thành quyết định và biến quyết định thành kết quả ở mức cao nhất”, ông nói.

“Dữ liệu là nguồn lực chiến lược nhưng năng lực quản trị mới là yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa dữ liệu thành giá trị”, ông Thuận khẳng định.