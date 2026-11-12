Kết nối cung - cầu trong nước, nâng cơ hội tiêu thụ thực phẩm Việt

Ngày 12/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức Chương trình “Kết nối tiêu thụ hàng thực phẩm sản xuất trong nước”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Chính sách Thương mại trong nước lần thứ ba, trong thời gian tổ chức Vietnam Foodexpo 2026.

Chương trình hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm thực phẩm Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và khả năng cung ứng ổn định tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối hiện đại. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, chế biến với các nhà bán lẻ, nhà phân phối, chuỗi cửa hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống và những đơn vị tiêu thụ quy mô lớn.

Chuyển trọng tâm từ vận động người tiêu dùng ưu tiên hàng Việt sang hưởng ứng Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”, tạo điều kiện để hàng Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối và nhu cầu thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Cục Xúc tiến thương mại đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển thị trường trong nước.