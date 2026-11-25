Năm 1973, sau khi rời quân ngũ, ông Nguyễn Văn Ba trở về địa phương và đảm nhận nhiều cương vị, như: Chủ nhiệm hợp tác xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Còi Đá... Ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng luôn trăn trở với cuộc sống của đồng bào và mong muốn tìm hướng đi để bản làng thoát nghèo.

Năm 1982, ông cùng bà con ngăn dòng suối Nước Lạnh, đắp đập thủy lợi, dẫn nước về ruộng để sản xuất lúa nước. Những thửa ruộng đầu tiên với diện tích khoảng 3ha hình thành giữa núi rừng. Thấy được giá trị của hạt gạo, bà con trong bản tiếp tục mở rộng diện tích lên 8ha, trong đó có 1ha trồng lúa nếp than phục vụ cho hoạt động du lịch.

Không dừng lại ở đó, ông vận động bà con phát cây, mở đường đi nối từ bản Còi Đá với Quốc lộ 9B, tạo điều kiện để người dân giao thương thuận lợi hơn. “Ngày trước, muốn ra ngoài phải vượt rừng, vượt suối rất vất vả. Tôi nghĩ, phải có đường thì bản mới có cơ hội phát triển, bà con mới tiếp cận được với bên ngoài. Từ một lối mòn nhỏ, nay đường vào bản Còi Đá đã được bê tông hóa”, ông Ba cho biết.

Ông Nguyễn Văn Ba được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen về thành tích “Xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước” năm 2020 - Ảnh: NVCC

Để cuộc sống bà con ấm no, ông Nguyễn Văn Ba vận động đồng bào đẩy mạnh trồng rừng, phát triển chăn nuôi, làm du du lịch. Nghe theo ông, bản Còi Đá đã trồng được trên 150ha rừng keo, nuôi khoảng 300 con gia súc, trên 1.000 con gia cầm; 30 người tham gia phục vụ các hoạt động du lịch trong bản.

Chị Hồ Thị Ưa, một người dân bản Còi Đá chia sẻ: “Nhờ ông Ba tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách làm ăn nên đời sống gia đình tôi ngày càng khá giả. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp, gồm: Trồng rừng, cây ăn quả và chăn nuôi của gia đình tôi cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng/năm”.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, ông Ba còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ông cũng thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quy ước, hương ước của địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong bản luôn được giữ ổn định...

Những việc làm của ông Ba đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho bản Còi Đá. Nếu như khoảng 20 năm trước, phần lớn các hộ dân trong bản đều thuộc diện hộ nghèo thì nay chỉ còn 20/84 hộ nghèo. Đường bê tông, điện lưới, trường học cùng nhiều công trình thiết yếu được đầu tư xây dựng, phục vụ đời sống người dân.

Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Ba sinh 8 người con, trong đó 6 người mang họ Hồ của mẹ, 2 người mang họ Nguyễn của cha. Những năm tháng ấy, vợ chồng ông Ba tích cực chăm lo ruộng nương, trồng sắn, ngô, lúa rẫy và chăn nuôi để nuôi các con khôn lớn.

Ông Ba nhớ lại: “Ngày đó, dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn dành dụm một ít tiền lo chuyện học hành cho các con. Cuối năm, đứa nào có thành tích học tập tốt thường được thưởng bộ quần áo mới. Đứa học giỏi hơn thì được thưởng thêm đôi dép hoặc cái mũ. Cách làm ấy giúp các con tự bảo ban, thi đua nhau trong học tập và rèn luyện”.

Hiện nay, 8 người con của ông Ba đều hoàn thành chương trình THPT, trong đó có 4 người học đại học, đảm nhận những vị trí công tác tại địa phương, những người còn lại tập trung phát triển kinh tế gia đình bằng trồng rừng, chăn nuôi. Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Hùng, hiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân; anh Hồ Huy, công tác tại Công an xã Kim Ngân...

Không chỉ nuôi con trưởng thành, hằng năm, ông Ba còn yêu cầu các con đóng góp vào quỹ khuyến học của gia đình. Đến dịp giáp Tết, cả nhà ông làm mâm cơm tất niên dâng lên bàn thờ Bác Hồ, tổ tiên và tổ chức trao thưởng cho 21 người cháu, chắt có thành tích tốt trong học tập. Theo đó, mỗi cháu đạt thành tích cao được nhận phần thưởng tương xứng và được biểu dương, khích lệ. Những cháu chưa đạt danh hiệu học sinh giỏi vẫn có phần thưởng nhỏ cùng lời động viên, nhắc nhở để tiếp tục cố gắng.

Cũng trong dịp sum họp cuối năm, ông Ba tổ chức buổi sinh hoạt gia đình với nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình. Người bắt đầu trước tiên là vợ chồng ông, sau đó đến các con đẻ, dâu, rể và cuối cùng là các cháu. Mỗi người đều có cơ hội nhìn lại những việc đã làm được, những hạn chế trong năm qua và thẳng thắn góp ý cho nhau trên tinh thần xây dựng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, con trai ông Ba chia sẻ: “Buổi sinh hoạt của gia đình tôi khi nào cũng diễn ra trong không khí ấm cúng, cởi mở. Các thành viên bình đẳng góp ý cho nhau, thậm chí phê bình đến nơi đến chốn những khuyết điểm của nhau trên tinh thần xây dựng. Có lần, bố tôi bị các con cháu nhắc nhở vì tính nóng nảy mỗi khi mắc khuyết điểm. Nhận thấy góp ý của con cháu là đúng, ông tự rút kinh nghiệm, học cách giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn trong ứng xử”.

Chủ tịch UBND xã Kim Ngân Đặng Văn Dương đánh giá: “Ông Nguyễn Văn Ba là già làng, người có uy tín được bà con trong bản và cả xã rất kính trọng. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con cách làm ăn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh với những thói hư tật xấu của người dân trong bản để mọi người cùng tiến bộ. Việc khuyến học của gia đình ông cũng được triển khai thường xuyên nên đa số con cháu ông đều chăm ngoan, học giỏi, thành đạt”.