Một bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Danh mục này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Danh mục các khoản thu được chia thành 5 nhóm dịch vụ, trong đó có dịch vụ ăn uống, bán trú; trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ; hoạt động giáo dục kỹ năng sống; đưa đón người học và các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác.

Cụ thể, đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh, mức trần bữa sáng là 22.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non; 25.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, THCS và THPT. Mức trần tiền ăn bữa trưa và bữa phụ đối với cấp mầm non là 35.000 đồng/học sinh/ngày; cấp tiểu học là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với cấp THCS và THPT, mức trần tiền ăn bữa trưa là 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Riêng mức trần tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với dịch vụ chăm sóc bán trú, mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân) có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ có mức trần 12.000 đồng/học sinh/giờ (1 giờ = 60 phút).

Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống do cơ sở giáo dục công lập thực hiện, mức trần là 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cơ sở giáo dục mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Mức thu này không bao gồm các nội dung thuộc chương trình, thời lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, không bao gồm cả nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa.

Dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km.

Đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác, mức trần dịch vụ nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cấp mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các hoạt động này không bao gồm những nội dung đã nằm trong chương trình và thời lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về cơ chế quản lý thu, chi, thành phố yêu cầu chỉ thực hiện thu khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ; không thu đối với nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm, nội dung thuộc chương trình giáo dục bắt buộc.