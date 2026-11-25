Ảnh minh họa

Dạy trẻ hiểu giá trị của đồng tiền

Theo kế hoạch cải cách chương trình giáo dục do Chính phủ Anh vừa công bố, kiến thức tài chính sẽ lần đầu tiên trở thành nội dung giảng dạy bắt buộc tại các trường tiểu học. Học sinh sẽ được tiếp cận những khái niệm tưởng chừng phức tạp như lạm phát và lãi suất thông qua các nội dung gần gũi với đời sống, chẳng hạn tại sao giá cả hàng hóa tăng lên, tiền tiết kiệm có thể sinh lời như thế nào và làm sao để sử dụng tiền hợp lý.

Bên cạnh đó, trẻ em sẽ được học cách phân biệt tiền mặt với tiền kỹ thuật số, tìm hiểu các hình thức kiếm tiền, tiết kiệm và bảo vệ tài sản. Những kỹ năng thực hành như lập ngân sách, so sánh giá cả và cân nhắc khả năng chi trả trước khi mua sắm cũng được đưa vào chương trình.

Đối với học sinh trung học, nội dung giáo dục tài chính hiện có trong môn giáo dục công dân sẽ được mở rộng và đào sâu hơn. Ở những năm đầu cấp, các em sẽ tìm hiểu về thuế, lạm phát, cách nhận diện những hành vi gian lận và lừa đảo tài chính, cũng như các biện pháp tự bảo vệ.

Ở những năm cuối cấp, chương trình sẽ đề cập đến các vấn đề thiết thực hơn đối với cuộc sống trưởng thành như vay thế chấp mua nhà, hợp đồng thuê nhà, lãi kép và đa dạng hóa rủi ro trong đầu tư.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Anh Lucy Powell, người trẻ ngày nay lớn lên trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi việc chi tiêu có thể chỉ cần một thao tác chạm màn hình. Tuy nhiên, không ít học sinh rời ghế nhà trường mà chưa có đủ kỹ năng thực tế và sự tự tin cần thiết để thích ứng với cuộc sống trưởng thành.

Bà cho rằng việc trang bị kiến thức tài chính từ sớm sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những quyết định liên quan đến tiền bạc, đồng thời có khả năng nhận diện các rủi ro trong môi trường kinh tế và số hóa.

Ngăn ngừa rủi ro tài chính từ sớm

Một trong những lý do Anh thúc đẩy cải cách là thực tế ngày càng nhiều trẻ em tham gia các hoạt động mua sắm và giao dịch trực tuyến từ khi còn nhỏ, trong khi khả năng nhận biết rủi ro tài chính chưa được trang bị tương xứng.

Nghiên cứu của Cơ quan Dịch vụ Tiền tệ và Hưu trí Anh (Money and Pensions Service) cho thấy, 71% trẻ em trong độ tuổi 7-17 nước này đã mua sắm trực tuyến. Đáng chú ý, trong số này, 67% thực hiện giao dịch mà không có sự giám sát của người lớn.

Điều đó cho thấy trẻ em đang ngày càng sớm tiếp xúc với các quyết định chi tiêu, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ kiến thức để đánh giá giá trị sản phẩm, kiểm soát ngân sách hoặc nhận biết những chiêu thức lừa đảo.

Nhu cầu tăng cường giáo dục tài chính cũng được phản ánh qua ý kiến phụ huynh Anh. Khảo sát năm 2024 của Parentkind, tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cho thấy gần một nửa số phụ huynh cho rằng nhà trường dành quá ít thời gian giảng dạy kỹ năng quản lý tài chính.

Cải cách giáo dục tài chính nằm trong kế hoạch điều chỉnh chương trình giáo dục quốc gia của Chính phủ Anh, dự kiến triển khai tại các trường học ở Anh từ tháng 9/2028. Động thái này cũng gắn với những đề xuất trong báo cáo rà soát của ông Alan Milburn, cựu Bộ trưởng Y tế Anh, về giải pháp hỗ trợ nhóm thanh niên không tham gia học tập, không có việc làm và không được đào tạo (NEET). Theo đó, các trường học cần trang bị tốt hơn cho học sinh những kỹ năng cần thiết để bước vào thị trường lao động.