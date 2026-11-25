Đoàn Trường THPT Trần Phú tổ chức Ngày hội “Việt Nam tinh hoa” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bất cập từ tuyển dụng đến phân bổ định mức tiết dạy

Hoạt động Đoàn, Đội vốn là mắt xích quan trọng đồng hành cùng nhà trường trong giáo dục đạo đức, tác phong, rèn luyện kỹ năng sống, hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh.

Theo cô Trần Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), hoạt động Đoàn, Đội là "linh hồn" của nhà trường, tác động trực tiếp đến giáo dục tư tưởng, hình thành nhân cách học sinh. Trước đây, tại các trường Đại học, Cao đẳng ngành sư phạm từng có đào tạo khoa Giáo dục Đoàn Đội và việc tuyển dụng viên chức có vị trí Tổng phụ trách Đội.

Nhưng khoảng chục năm trở lại đây, các trường học không còn được tuyển chức danh này mà phải đăng ký chỉ tiêu theo môn chuyên môn (như Âm nhạc, Thể dục) rồi điều chuyển nội bộ sang làm Đội. Thực tế này dẫn tới bất cập, nhà trường cần người làm Đội phù hợp nhưng khi phân bổ chỉ tiêu lại vấp phải tình trạng điều chuyển giáo viên chưa phù hợp, trong khi giáo viên hợp đồng đang làm tốt thực tế tại trường lại vướng quy trình tuyển dụng.

Sau sáp nhập và mở rộng quy mô trường, cụm trường, nhiều điểm trường xa nhau (như khu vực Điện Hòa, Điện Tiến trước đây) đặt ra bài toán nhân sự mới. Theo dự thảo, một trường/cụm trường nhiều điểm trường chỉ bố trí một Tổng phụ trách chính (số tiết đứng lớp tăng từ 2 lên 8 tiết), còn giáo viên kiêm nhiệm/phụ trách ở điểm trường phụ chỉ được giảm 3 tiết/tuần. Theo cô Trần Thị Lệ, mức giảm 3 tiết/tuần là quá thấp so với khối lượng công việc thực tế, nhất là với các trường có các điểm trường ở địa bàn xa/khác khu vực...

Đồng quan điểm, thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Ngũ Hành Sơn nhìn nhận, giáo viên Tổng phụ trách Đội là lực lượng tham mưu, giúp việc và trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục đạo đức, lối sống, đồng thời hỗ trợ tư vấn, xử lý các vấn đề tâm lý, khó khăn của học sinh. Ở bậc THCS - lứa tuổi có nhiều biến động tâm sinh lý - hoặc tại các điểm trường, phân hiệu xa, mức giảm chỉ 3 tiết/tuần sẽ gây nhiều áp lực. Thầy Vương đề xuất giữ nguyên định mức tiết dạy hiện hành cho giáo viên Tổng phụ trách Đội để vừa bảo đảm chuyên môn, vừa có thời gian đầu tư cho phong trào.

Phân định đúng chức năng để nâng chất lượng hoạt động

Phân tích sâu hơn về vị trí việc làm này, thầy Đặng Ngọc Lam - Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng cho rằng việc giữ chữ "giáo viên" trong chức danh Giáo viên Tổng phụ trách Đội là cần thiết để gắn với vị trí viên chức và chế độ phụ cấp đặc thù, thay vì coi đây thuần túy là nhiệm vụ hành chính hay công tác đoàn thể tách rời.

Theo thầy Lam, cần phân định rạch ròi chức năng của vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội trong nhà trường. Theo đó, giáo viên Tổng phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đội theo hướng dẫn của Hội đồng Đội cấp trên (từ Hội đồng Đội phường triển khai xuống), chứ không phải "ôm" toàn bộ việc quản lý nề nếp, trực đầu giờ - giữa giờ - cuối giờ hay thay thế giáo viên chủ nhiệm lớp. Cũng theo thầy Đặng Ngọc Lam, hiệu quả phong trào phụ thuộc lớn vào nhận thức và sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu nhà trường (Hiệu trưởng, cấp ủy). Theo đó, trường học nào được lãnh đạo quan tâm và tạo điều kiện thì hoạt động mạnh và ngược lại, dẫn đến chênh lệch lớn giữa các trường.

Công tác Đội tại Trường TH Lý Tự Trọng rất được quan tâm, hoạt động rất hiệu quả.

Trong bối cảnh sau sáp nhập, những mảng như giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực mạng rất cần sự định hướng bài bản của tổ chức Đoàn, Đội gắn với hệ thống chính trị và ngành giáo dục. Vì vậy, theo quan điểm của thầy Đặng Ngọc Lam, để giáo viên Tổng phụ trách Đội, Đội có thời gian đầu tư cho việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường/bạo lực mạng trong bối cảnh hiện nay thì cần giảm thêm các tiết dạy chính khóa. Và mức giảm hợp lý, theo thầy Lam là khoảng 10 tiết (nửa định mức) ở trường chính và 4-6 tiết ở phân hiệu.

Từ thực tiễn các nhà trường, có thể thấy việc hoàn thiện chế độ làm việc cho giáo viên Tổng phụ trách Đội không chỉ là câu chuyện giảm bao nhiêu tiết dạy, mà là bài toán bố trí nguồn lực hợp lý để giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện. Khi chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng và định mức tiết dạy sát với thực tiễn sau sáp nhập, hoạt động Đoàn, Đội mới có đủ dư địa để phát huy đúng vai trò đồng hành cùng học sinh.