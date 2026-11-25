Từ yêu thích AI đến nghiên cứu khoa học

Sớm yêu thích Tin học từ những năm THPT, Trần Quốc Việt Anh lựa chọn ngành Khoa học máy tính với mong muốn tìm hiểu về AI và ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tế. Tuy nhiên, khi mới vào trường, anh chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc.

Bước ngoặt đến vào năm học thứ hai, khi Việt Anh tiếp cận các môn học chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo. Thay vì chỉ sử dụng những mô hình có sẵn, anh bắt đầu tò mò về lý do một phương pháp hoạt động hiệu quả trong bối cảnh này nhưng lại hạn chế ở bối cảnh khác, cũng như cách cải tiến chúng.

Cơ duyên đưa Việt Anh đến với nghiên cứu là khi có cơ hội tham gia Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu và Công nghệ Tri thức của trường. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và hỗ trợ từ các anh chị, anh bắt đầu làm quen với công việc nghiên cứu, từ đọc bài báo khoa học, tìm hiểu phương pháp đã có đến đề xuất ý tưởng, triển khai thí nghiệm và phân tích kết quả.

Theo Việt Anh, nghiên cứu khoa học đòi hỏi người thực hiện phải chủ động tìm tòi và giải quyết vấn đề, bởi không phải hướng tiếp cận nào cũng đem lại kết quả như mong muốn. Có những ý tưởng cần nhiều tuần thử nghiệm nhưng kết quả không như mong đợi, buộc người nghiên cứu phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh hướng tiếp cận.

Kiên trì với những bài toán AI trong y tế

Trong những công trình đã thực hiện, I-NOWJ là nghiên cứu Việt Anh dành nhiều tâm huyết nhất. Đây cũng là bài báo đầu tiên anh đảm nhận vai trò tác giả chính, được đăng trên tạp chí Database (SCIE Q1), Nhà xuất bản ĐH Oxford.

Nghiên cứu hướng tới ứng dụng AI để nhận diện, phân loại thông tin liên quan đến hành vi sử dụng chất trong hồ sơ bệnh án, giúp chuyển những ghi chép dưới dạng văn bản tự do thành dữ liệu có cấu trúc. Ý tưởng xuất phát từ mong muốn ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế, nơi nhiều thông tin quan trọng về bệnh nhân nằm rải rác trong ghi chép của bác sĩ, khiến việc khai thác thủ công tốn nhiều công sức.

Trước đó, Việt Anh từng tham gia bài toán ToxHabits thuộc BioCreative IX, cuộc thi quốc tế về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong y sinh, tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị IJCAI 2025. Thử thách yêu cầu nhận diện thói quen sử dụng chất trong hồ sơ bệnh án tiếng Tây Ban Nha. Nhóm nghiên cứu giành giải Nhất tại cuộc thi, giúp nam sinh có cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu quốc tế.

Tuy nhiên, khi phân tích những trường hợp hệ thống dự đoán sai, nhóm nhận ra, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Dữ liệu y khoa khan hiếm, hồ sơ bệnh án chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành, từ viết tắt và cách diễn đạt phức tạp. Chỉ cần khác ngữ cảnh, chẳng hạn đề cập đến người thân của bệnh nhân hoặc có yếu tố phủ định, hệ thống cũng có thể hiểu nhầm.

Những trải nghiệm tại các cuộc thi và dự án nghiên cứu giúp Việt Anh có cơ hội tiếp cận các bài toán AI trong lĩnh vực y sinh.

Những trường hợp như vậy khiến Việt Anh muốn tìm hiểu sâu hơn và cải thiện cách mô hình xử lý thông tin. Anh cho biết, khó khăn lớn nhất là tìm ra những cải tiến thực sự hiệu quả. Có những ý tưởng, cả nhóm đặt nhiều kỳ vọng nhưng khi thử nghiệm lại không đạt kết quả như mong muốn. Nhóm phải liên tục phân tích lỗi, điều chỉnh phương pháp và thử nghiệm lại để tìm ra nguyên nhân.

“Chính những trở ngại đó lại là động lực để mình theo đuổi đề tài đến cùng”, Việt Anh chia sẻ. Với anh, điều đáng quý sau quá trình nghiên cứu không chỉ là kết quả đạt được, mà còn là cơ hội góp sức giải quyết một vấn đề có ý nghĩa với lĩnh vực y sinh và học cách kiên trì khi mọi việc chưa diễn ra như kỳ vọng.

Biết ưu tiên để theo đuổi mục tiêu dài hạn

Song song với nghiên cứu, Việt Anh duy trì việc học tập và thực tập tại doanh nghiệp. Anh thừa nhận, việc cân bằng các công việc này không dễ dàng, đôi khi phải thu hẹp thời gian dành cho hoạt động cá nhân để theo kịp những mục tiêu đã đặt ra.

Để tránh quá tải, Việt Anh thường chia kế hoạch lớn thành các đầu việc cụ thể, sắp xếp theo mức độ ưu tiên và dành những khung giờ tập trung cho từng nhiệm vụ. Với anh, học tập và nghiên cứu bổ trợ cho nhau: Kiến thức trên lớp giúp tiếp cận vấn đề, còn quá trình thực nghiệm giúp hiểu sâu hơn và vận dụng kiến thức.

Gần kỳ thi, Việt Anh ưu tiên việc học; khi sát hạn nộp bài báo hoặc cần hoàn thành thí nghiệm, nghiên cứu lại được đặt lên hàng đầu. Anh cho rằng, cân bằng không có nghĩa là làm mọi việc thật đều tay cùng lúc, mà là biết lựa chọn đúng ưu tiên ở từng giai đoạn và giữ trách nhiệm với những gì đã nhận.

Trần Quốc Việt Anh được vinh danh là 'Thanh niên tiêu biểu ĐHQG Hà Nội' trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học năm 2026.

Năm 2026, danh hiệu 'Thanh niên tiêu biểu ĐHQG Hà Nội' trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học là niềm vinh dự và động viên lớn đối với Việt Anh. Anh xem đây là thành quả chung, đồng thời là động lực để tiếp tục cố gắng. Việt Anh bày tỏ lòng biết ơn tới TS Lê Hoàng Quỳnh, TS Vương Thị Hải Yến cùng các thầy cô trong quá trình nghiên cứu, cũng như bạn bè đã luôn đồng hành và hỗ trợ mình. Nam sinh cũng trân trọng môi trường học tập và nghiên cứu cởi mở tại trường ĐH Công nghệ, nơi tạo điều kiện để bản thân học hỏi và phát triển.

Trong thời gian tới, Việt Anh mong muốn tiếp tục nghiên cứu các ứng dụng của AI trong y tế, đặc biệt là phát triển hệ thống khai thác dữ liệu bệnh án để hỗ trợ bác sĩ phân tích thông tin và đưa ra quyết định lâm sàng. Về lâu dài, anh dự định học tập ở bậc sau đại học, nâng cao kiến thức chuyên môn, tìm kiếm cơ hội nghiên cứu trong môi trường quốc tế và theo đuổi những công trình có giá trị thực tiễn.

(Ảnh: NVCC)