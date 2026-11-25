Ngày 25-11, theo Báo Giác Ngộ, thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh và tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) vào tối 24-11-2026 (nhằm ngày 16-10 Bính Ngọ).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: BẢO TOÀN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (trước đây), nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngài xuất gia tại chùa Miễu ở quê nhà, sau đó theo học với Tổ Tuệ Tạng, Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng được giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh...

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã được các bác sĩ và chư Tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao, ngài đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM).