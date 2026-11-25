Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai của trẻ em mà còn khiến nhiều học sinh phải dang dở việc học tập. Trước thực trạng đó, các trường học, đặc biệt các trường có đông học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép giáo dục giới tính, kỹ năng sống vào hoạt động giáo dục.

Trang bị kỹ năng sống, giáo dục giới tính

Giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên là nội dung được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh quan tâm triển khai, nhất là ở bậc THCS và THPT. Thông qua lồng ghép trong các môn học, tổ chức hoạt động ngoại khóa, các nhà trường từng bước trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Trung Sơn, xã Trung Sơn được tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Với 100% học sinh là người DTTS, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tát Ngà, xã Tát Ngà chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho học sinh. Nội dung được lồng ghép trong các tiết học, hoạt động ngoại khóa toàn trường. Thầy giáo Lê Trọng Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học này, trường có 838 học sinh, trong đó học sinh nữ chiếm gần 50%. Bên cạnh lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong các môn học liên quan, nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường để lắng nghe, hỗ trợ học sinh khi gặp vấn đề về tâm sinh lý, tình cảm. Kịp thời tư vấn khi các em có ý định bỏ học để kết hôn và giúp các em nhận thức rõ hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Em Ma Ngọc Oanh, học sinh lớp 9A2, chia sẻ: “Qua các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật và hoạt động tư vấn tâm lý học đường, em được trao đổi về tình bạn, tình yêu tuổi học trò, bình đẳng giới và quyền được học tập. Em hiểu rõ những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sẽ tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng biết để góp phần xóa bỏ hủ tục này”.

Không chỉ tổ chức các hoạt động tập trung, giáo viên tại các trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa nội dung phòng, chống tảo hôn vào các môn học và hoạt động giáo dục. Hình ảnh trực quan, video, câu chuyện thực tế, tình huống giả định được thiết kế linh hoạt, giúp những quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu. Thầy giáo Hà Hữu Bách, Trường PTDT Nội trú THCS Yên Sơn, xã Yên Sơn cho biết: “Tôi xây dựng bài giảng sinh động thông qua hình ảnh, video và các tình huống cụ thể, giúp học sinh hiểu quy định về độ tuổi kết hôn, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Quan trọng hơn, các em biết tự bảo vệ mình, có chính kiến trước những quan niệm chưa phù hợp và mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, cha mẹ”.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh có 3.869 cặp tảo hôn và 70 cặp kết hôn cận huyết thống. Đến giai đoạn 2021-2025, con số này giảm còn 1.396 cặp tảo hôn và 12 cặp kết hôn cận huyết thống. Những chuyển biến tích cực cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, song nguy cơ vẫn còn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, nhất là trong thế hệ trẻ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tại các trường có đông học sinh người DTTS, công tác phòng, chống tảo hôn được triển khai với nhiều hình thức. Nhiều trường tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết không để con em bỏ học để kết hôn sớm; duy trì tổ tư vấn tâm lý học đường, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ bỏ học kết hôn. Đáng chú ý, các câu lạc bộ (CLB) như: Thủ lĩnh của sự thay đổi, CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên... được triển khai tại nhiều trường học đã tạo môi trường để học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ kiến thức về bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và tảo hôn.

Tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Lũng Pù, xã Khâu Vai, mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi được duy trì, phát huy hiệu quả. CLB sinh hoạt định kỳ hằng tháng với chủ đề thiết thực, gần gũi với tâm lý lứa tuổi. Nhà trường còn tổ chức tuyên truyền thông qua đội tuyên truyền măng non và hệ thống phát thanh học đường, tạo cơ hội để học sinh chủ động tìm hiểu, chia sẻ kiến thức với bạn bè.

Thầy giáo Phạm Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường xác định tuyên truyền, giáo dục là giải pháp quan trọng trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp cho học sinh. Đồng thời, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa qua các buổi ngoại khóa. Những tiểu phẩm do chính học sinh biểu diễn tái hiện tình huống gần gũi với đời sống vùng cao, giúp các em hiểu rõ hệ lụy của kết hôn sớm ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai. Nhờ duy trì các hoạt động thường xuyên, 3 năm trở lại đây, trường không có học sinh bỏ học để kết hôn sớm”.

Cùng với nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong ngăn ngừa tảo hôn. Các địa phương chú trọng phối hợp với ngành giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, người có uy tín tuyên truyền đến từng thôn, từng hộ, nhất là những gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên. Đồng chí Hoàng Thị Dấu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Côn Lôn cho biết: “Hội chú trọng phối hợp với nhà trường, gia đình và các đoàn thể trong tuyên truyền phòng, chống tảo hôn. Khi học sinh được trang bị kiến thức từ sớm, cha mẹ được vận động, giải thích để thay đổi nhận thức thì hiệu quả sẽ bền vững hơn”.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ngay từ ghế nhà trường không chỉ giúp các em hiểu và chấp hành pháp luật mà còn hình thành ý thức tự bảo vệ, biết lựa chọn hướng đi đúng. Khi nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng chung tay, mỗi học sinh sẽ trở thành một hạt nhân tuyên truyền tích cực, góp phần ngăn ngừa tảo hôn, xóa bỏ hủ tục, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh.