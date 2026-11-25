Từ lựa chọn tình cờ đến những trải nghiệm ngoài giảng đường

Nguyễn Quỳnh Trang đến với Logistics khi bản thân vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một lĩnh vực phù hợp. Ban đầu, Trang chưa có nhiều hiểu biết về ngành học này. Cơ duyên xuất phát từ việc biết đến Viện Đào tạo Quốc tế, trường ĐH Hàng hải Việt Nam, với chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh - ngôn ngữ Trang yêu thích và nữ sinh quyết định thử sức.

Nguyễn Quỳnh Trang được vinh danh tại Lễ vinh danh 'Sinh viên tiêu biểu', năm học 2025–2026 của trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Khi tìm hiểu sâu hơn, Trang dần nhận ra, sức hấp dẫn của Kinh doanh quốc tế và Logistics không chỉ nằm ở kiến thức chuyên ngành, mà còn ở cách lĩnh vực này kết nối hàng hóa, dịch vụ và các nền kinh tế trên toàn cầu. Từ một lựa chọn ban đầu chưa có nhiều định hình, nữ sinh bắt đầu có thêm sự tò mò và hứng thú với ngành học.

Bước vào đại học, Trang từng kỳ vọng được trang bị kiến thức chuyên sâu cả về lý thuyết lẫn thực hành. Nhưng những gì nhận được lại vượt xa mong đợi, khi môi trường học tập mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm thông qua hoạt động Đoàn - Hội, các cuộc thi học thuật và những lần tham gia tổ chức sự kiện.

Chính những hoạt động ấy giúp Trang nhận ra, việc học không chỉ diễn ra trên giảng đường. Mỗi lần tham gia một chương trình, đảm nhận công việc mới, hay thử sức ở một sân chơi khác, nữ sinh lại có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, khám phá khả năng và hiểu hơn về bản thân.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ với Trang là cuộc thi Sáng kiến đổi mới sáng tạo về đại dương AMFUF tại Hàn Quốc, vào tháng 9. Vượt qua 135 thí sinh từ hơn 36 quốc gia và vùng lãnh thổ để góp mặt tại vòng Chung kết, nữ sinh có cơ hội gặp gỡ bạn bè quốc tế, trao đổi kiến thức và tiếp cận những góc nhìn mới về các vấn đề toàn cầu. “Đây cũng là dịp để mình mở rộng hiểu biết và nhìn nhận ngành Logistics dưới những góc độ đa chiều hơn”, Trang chia sẻ.

Những cuộc thi cũng giúp nữ sinh rèn luyện khả năng thuyết trình trước đám đông, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian. Đặc biệt, mỗi lần đứng trên sân khấu hay đối diện với thử thách mới, Trang lại học cách tin tưởng vào bản thân, đồng thời nhận ra những kiến thức và kỹ năng mình còn thiếu để tiếp tục hoàn thiện.

Với Quỳnh Trang, mỗi trải nghiệm mới là cơ hội để học hỏi, khám phá bản thân và trưởng thành qua những lần va chạm.

Với Trang, giá trị của những trải nghiệm không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở những điều bản thân học được trên hành trình tham gia.

Không giới hạn bản thân trong những điều đã biết

Sự tò mò và ham khám phá là điều khiến Trang luôn muốn thử sức với những trải nghiệm mới. Nữ sinh thích tìm hiểu thế giới xung quanh, không ngại đảm nhận những vai trò khác nhau và muốn tận dụng quãng thời gian tuổi trẻ để làm những điều mình có thể.

“Mình muốn được sống nhiều trải nghiệm khác nhau, thử sức ở nhiều vai trò và không tự giới hạn bản thân trong bất kỳ lĩnh vực nào”, Trang bày tỏ.

Nguyễn Quỳnh Trang luôn muốn thử sức ở nhiều vai trò, tích lũy trải nghiệm và không tự giới hạn bản thân trong những điều đã biết.

Theo Trang, những công việc, deadline hay thử thách mới đều có thể trở thành cơ hội để rèn giũa bản thân. Việc tham gia các hoạt động ngoài giảng đường giúp nữ sinh học cách giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và thích nghi với những tình huống bất ngờ. Đây cũng là những trải nghiệm giúp Trang nhận ra bản thân có thể làm được nhiều hơn những gì từng nghĩ, nếu đủ can đảm bắt đầu và kiên trì theo đuổi.

Trên hành trình ấy, Trang luôn tâm đắc với một quan niệm: “Khi một vấn đề trở nên quá khó khăn và vượt ngoài khả năng giải quyết của bạn, thì né tránh vấn đề không phải là cách hay, mà hãy nâng cao năng lực của chính mình để có thể đối diện với nó”.

Thay vì nản lòng hay tự giới hạn trước những vấn đề chưa thể giải quyết, Trang chọn nhìn nhận chúng như động lực để phát triển. Nữ sinh tin rằng, khi bản thân đủ năng lực, những vấn đề từng được xem là quá lớn rồi cũng sẽ tìm được cách tháo gỡ.

Với Trang, đại học không chỉ là hành trình tích lũy kiến thức, mà còn là khoảng thời gian để khám phá chính mình, sống với những trải nghiệm mới và trưởng thành qua từng lần va chạm. Có lẽ, điều nữ sinh muốn giữ lại sau những năm tháng ấy không chỉ là những gì đã làm được, mà còn là một phiên bản bản thân không ngừng học hỏi, dám bắt đầu và không dễ dàng bỏ cuộc trước những điều chưa biết.

(Ảnh:NVCC)