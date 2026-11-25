Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, không chỉ giỏi giang trong kinh doanh, bà còn mang trong mình tấm lòng "Bồ Tát" với những đóng góp lớn lao cho hoạt động xã hội, thiện nguyện của mình.

Mới đây, ngày 23/11, bà và gia đình cam kết ủng hộ 150 tỷ đồng cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam.

Với nữ doanh nhân, hoạt động thiện nguyện, đã trở thành hoạt động thường xuyên của mình.

Khi nhìn lại chặng đường dẫn đến những sự ghi nhận lớn lao ấy, điều khiến nhiều người nhớ đến nữ doanh nhân lại nằm ở cách bà kiên trì chăm lo cho những nhu cầu thiết thực nhất của đời sống thường nhật.

Thời điểm Covid-19 bùng phát, bà Lê Nữ Thùy Dương đã đóng góp 100 tỷ đồng cùng 1.000 tấn gạo để tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch và giúp người dân vượt qua thiếu thốn thường ngày.

Bà tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, san sẻ phần nào mất mát và chăm lo cho những em nhỏ không may mồ côi do đại dịch.

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà cùng gia đình và KN Holdings đã tài trợ 180 tỷ đồng cho 8 tỉnh, thành phố, giúp nhiều hộ gia đình nghèo có được chốn an cư kiên cố hơn trước mưa gió.

Thông qua chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, bà đã hỗ trợ xây dựng gần 150 công trình vệ sinh học đường tại 21 tỉnh, thành phố. 25 tỷ đồng cũng được bà ủng hộ để triển khai chương trình “Sữa học đường” tại 61 điểm trường trên cả nước, góp phần cải thiện bữa ăn dinh dưỡng và thể chất cho trẻ em.

Ở lĩnh vực y tế cộng đồng, cách làm của bà vẫn giữ nguyên tinh thần thiết thực và bền bỉ. Bà đóng góp 4 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu, qua đó góp phần huy động tổng nguồn tài trợ 15,5 triệu USD phục vụ công tác phòng, chống bệnh lao và sốt rét tại Việt Nam, trong đó ưu tiên cho Chương trình Chống lao Quốc gia.

Dưới đây là chùm ảnh đời thường của Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thuỳ Dương.

Bà Lê Nữ Thuỳ Dương luôn xuất hiện với trang phục chỉn chu.

Ngoài công việc điều hành doanh nghiệp, bà Lê Nữ Thùy Dương còn gánh vác nhiều vai trò xã hội khác nhau khi là Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Đồng Nai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thành viên Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bà Lê Nữ Thùy Dương đại diện Tập đoàn và Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành trao 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra cuối năm 2025.

Bà Lê Nữ Thùy Dương đóng góp ý kiến trong buổi thảo luận trên nghị trường Quốc hội.

Với những đóng góp to lớn ấy, nữ doanh nhân Lê Nữ Thuỳ Dương đã được ghi nhận, trao tặng những phần thưởng cao quý.

Hồi tháng 10, nữ doanh nhân được vinh danh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Năm 2025, bà vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sự chỉn chu và gần gũi với đời sống trong các hoạt động cộng đồng cũng phản ánh rõ nét phong cách điều hành của bà Lê Nữ Thùy Dương tại KN Holdings.

Là người đứng đầu doanh nghiệp, bà Lê Nữ Thùy Dương đã từng bước tham gia tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy quản trị và định hình chiến lược đường dài của KN Holdings, đưa tập đoàn trở thành một trong những "quả đấm thép" cho nền kinh tế nước nhà.

Ngoài công việc điều hành doanh nghiệp, bà Lê Nữ Thùy Dương còn gánh vác nhiều vai trò xã hội khác nhau khi là Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Đồng Nai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thành viên Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Phút giải lao của bà Lê Nữ Thùy Dương trên nghị trường

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Đại biểu Quốc hội tiếp tục tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến giá trị nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò là Đại biểu Quốc hội, vốn kinh nghiệm tích lũy từ thực tế quản trị doanh nghiệp và những chuyến đi sâu sát cơ sở trở thành chất liệu quý giá để bà tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư, nỗ lực chuyển tải trung thực tiếng nói của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp tới các diễn đàn chính sách.

Từ danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2025 đến sự vinh danh trong Top 20 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc năm 2026, hành trình của bà Lê Nữ Thùy Dương cho thấy những giá trị lớn lao thường được bồi đắp từ chính sự tận tâm với những điều giản dị quanh mình – làm kinh tế bài bản, sống có trách nhiệm với cộng đồng và kiên trì đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Nữ doanh nhân Lê Nữ Thuỳ Dương trong một buổi hội thảo

Bà Lê Nữ Thuỳ Dương trong buổi thảo luận tổ tại Quốc hội.