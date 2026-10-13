'Cầu nối' tin cậy với Nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã triển khai mô hình “Lắng nghe dân nói” giai đoạn 2026-2030. Ngay sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT, mô hình “Lắng nghe dân nói” đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hành động tại các địa phương trong tỉnh. Xã Gio Linh đã tổ chức thành công mô hình điểm tại thôn Gio Quang; các xã: Ba Lòng, Nam Ba Đồn, Trung Thuần, phường Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận... cũng khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức diễn đàn, đối thoại “Lắng nghe dân nói”.

Tính đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh đã có 78/78 xã, phường, đặc khu hoàn thành việc ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; hệ thống biển mã QR được lắp đặt đồng bộ tại trụ sở cơ quan cấp xã và phủ rộng đến tận các khu dân cư.

Điểm đột phá của mô hình chính là việc đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin trên nền tảng số (mã QR khảo sát, hộp thư số, trang zalo “Mặt trận số Quảng Trị”, đường dây nóng...) kết hợp cùng các hội nghị đối thoại trực tiếp. Sự kết hợp này đã thu hút lượng tương tác từ Nhân dân.

Thời gian qua, hệ thống đã tiếp nhận 89 lượt ý kiến qua hòm thư phản ánh (tổng hợp thành 29 nhóm vấn đề trọng tâm); ghi nhận 368 phản hồi ngắn cùng 1.317 phản hồi chi tiết qua các phiếu khảo sát, cùng 18 cuộc gọi trực tiếp đến đường dây nóng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh trao biển Hộp thư số cho Ủy ban MTTQVN xã Đồng Lê - Ảnh: T.L

Các ý kiến của người dân liên quan đến nhiều lĩnh vực dân sinh như nâng cấp hạ tầng giao thông, tháo gỡ vướng mắc đất đai, bất cập sau sáp nhập địa giới hành chính, quy trình bình xét hộ nghèo... Mặt trận tỉnh đã chủ động phân loại, tham mưu chuyển nhiều kiến nghị phức tạp đến các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo... bước đầu có văn bản phản hồi rõ ràng, minh bạch cho công dân.

Hiệu quả của mô hình “Lắng nghe dân nói” được thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ Mặt trận và niềm tin từ phía người dân ở các khu dân cư. Khi triển khai mô hình, bà con được tham gia góp ý, đối thoại và được giải đáp thỏa đáng, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội hay xây dựng nông thôn mới. Mô hình đã giúp Mặt trận và chính quyền địa phương nắm bắt tình hình từ cơ sở một cách kịp thời, giải quyết các vướng mắc ngay từ sớm để hạn chế đơn thư khiếu nại kéo dài.

Ông Phạm Trọng Tuyên, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Hội, xã Bắc Trạch cho biết: “Từ ngày Mặt trận triển khai mô hình, người dân địa phương ngày càng mạnh dạn và chủ động bày tỏ ý kiến. Nhờ có các hòm thư điện tử và mã QR được niêm yết tại nhà văn hóa, việc tương tác rất thuận tiện. Mọi nội dung từ xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường đến thực hiện các chính sách an sinh xã hội đều được công khai để Nhân dân tham gia bàn bạc, giám sát đúng tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Đại Phương, xã Hoàn Lão chia sẻ: “Chúng tôi rất đồng tình với mô hình "Lắng nghe dân nói" vì có thêm nhiều kênh tin cậy để phản ánh những vấn đề bà con quan tâm. Điều quan trọng là sau khi người dân góp ý, các cơ quan chức năng thực sự quan tâm giải quyết và thông tin lại kết quả để chúng tôi biết”.

Khi được lắng nghe và tôn trọng, người dân sẽ tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Bà Lê Thị Thúy, thôn Cam Thành, xã Cam Lộ cho biết thêm: “Bây giờ những việc liên quan đến khu dân cư đều được thông báo công khai. Khi có kiến nghị, phản ánh, chúng tôi có thể gửi trực tiếp qua Ban công tác Mặt trận hoặc các cuộc họp dân, quét mã QR. Nhiều vấn đề nổi cộm được giải quyết kịp thời, dứt điểm nên bà con rất đồng tình, ủng hộ chính quyền phục vụ Nhân dân”.

Để “lắng nghe” luôn đi đôi với hành động hiệu quả, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp triển khai đồng bộ mô hình trên phạm vi toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng thành thạo các nền tảng số thông qua sự hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng đồng, tránh tình trạng gửi lặp lại nội dung. Đồng thời, tiếp tục phối hợp nâng cấp, bổ sung tính năng công nghệ cho hệ thống, hiển thị rõ ràng các trạng thái xử lý nhằm nâng cao tính minh bạch, giúp người dân và cơ quan cấp trên dễ dàng giám sát tiến độ giải quyết...