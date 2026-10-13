Góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam và Trung Quốc

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên trình bày tham luận. Ảnh: Trần Trang/ TTXVN

Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Nguyễn Đăng Bình, thanh niên là lực lượng giàu sức sáng tạo, có khả năng nhanh chóng tiếp cận tri thức và công nghệ mới. Vì vậy, việc tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng bản sắc văn hóa và chia sẻ những giá trị tích cực giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển.

Từ góc nhìn về vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu tại tọa đàm đã tập trung trao đổi về sự quan tâm, định hướng của lãnh đạo hai nước đối với thế hệ trẻ; các chủ trương, chính sách trong giáo dục, chăm lo và phát huy tiềm năng của thanh niên. Nhiều ý kiến cũng đề cập đến tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chia sẻ về công tác thanh niên tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho rằng, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu thanh niên Việt Nam phải không ngừng học tập, nâng cao năng lực, làm chủ khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Để đáp ứng yêu cầu đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và biến những ý tưởng, mục tiêu thành hành động cụ thể. Qua đó, tuổi trẻ có thể đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.

Ông Thích Hồng Nguyên, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, đại biểu thanh niên Trung Quốc trình bày tham luận. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Cùng chia sẻ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quan hệ hai nước, ông Thích Hồng Nguyên, đại diện thanh niên Trung Quốc, công tác tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng cho rằng, thanh niên có vai trò quan trọng đối với tương lai và sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là lực lượng kế thừa, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước ghi nhớ lời căn dặn của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, tăng cường hỗ trợ, hợp tác và cùng nhau gánh vác trách nhiệm của thế hệ mình. Qua các hoạt động giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, tuổi trẻ hai nước sẽ có thêm cơ hội hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy, dù ở những góc độ khác nhau, thanh niên hai nước đều được kỳ vọng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến. Đây cũng là cơ sở để mở rộng các hoạt động giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên Việt Nam và Trung Quốc, góp phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, thuộc phường Gia Sàng, là địa danh ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 trong đêm Noel 24/12/1972, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường.

Các đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc, thuộc phường Linh Sơn, là nơi an nghỉ của 139 liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc đã chiến đấu, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam; thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và tiếp tục hành trình đến tỉnh Cao Bằng.