Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII sẽ diễn ra ngày 15-10

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra sáng 15-10.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Ninh Chử trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định đối với 25 nghị quyết do UBND tỉnh trình liên quan đến các nhóm lĩnh vực: Đầu tư công; đất đai; các loại phí; giá dịch vụ khám, chữa bệnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; công nhận các đô thị loại 3 và thành lập 2 phường mới; các nghị quyết quy đinh về một số chế độ, chính sách…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về nội dung phát sinh giữa 2 Kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.