Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh miền Bắc tổ chức nhiều hoạt động tại Thái Nguyên

Đoàn do Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh miền Bắc trao quà cho hộ giáo dân khó khăn tại Giáo xứ Đại Từ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đến thăm Giáo xứ Đại Từ, gặp gỡ, động viên bà con giáo dân và trao quà hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình Công giáo nghèo, góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương, viếng mộ Linh mục Phạm Bá Trực, một linh mục yêu nước tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Linh mục Phạm Bá Trực.

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng thời lan tỏa tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo” trong cộng đồng giáo dân.