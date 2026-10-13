Phó thủ tướng Lê Tiến Châu thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Giới thiệu với Phó thủ tướng về Đại học Thanh Hoa, giáo sư Khưu Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy nhà trường cho biết, sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, vươn lên vị trí cao trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó nhiều chuyên ngành có thứ hạng cao, dẫn đầu thế giới. Đặc biệt, lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được nhà trường đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều doanh nghiệp trực thuộc trong lĩnh vực công nghệ cao được niêm yết trên thị trường cổ phiếu, vươn tầm ảnh hưởng ra thế giới.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và giáo sư Khưu Dũng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Giáo sư Khưu Dũng cho biết, tháng 4 năm nay, Đại học Thanh Hoa vinh dự là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc đối với tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, đã có những chỉ đạo, định hướng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và nhân tài.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi, nghiên cứu về mô hình tổ chức đại học, phương thức đào tạo kết hợp nhu cầu thị trường lao động, nghiên cứu khoa học kết hợp chuyển giao công nghệ, quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo đại học; hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác công - tư trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, khoa học - công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thúc đẩy đổi mới - sáng tạo gắn với các chiến lược phát triển quốc gia và phát triển các ngành nghề chiến lược.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chụp ảnh chung với lãnh đạo Đại học Thanh Hoa và các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường. Ảnh: Báo Nhân Dân

Về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Phó thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng xanh, công nghệ dữ liệu...; đề nghị Đại học Thanh Hoa tăng số lượng học bổng, nghiên cứu hình thành các chương trình đào tạo, hướng dẫn chung dành cho sinh viên Việt Nam; chuyển mạnh từ nghiên cứu học thuật sang hợp tác nghiên cứu chung và đổi mới sáng tạo, hình thành các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm chung, trung tâm nghiên cứu chung; đẩy mạnh hơn nữa cơ chế hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hình thành các chương trình ươm tạo doanh nghiệp, nghiên cứu và đào tạo theo nhu cầu xã hội...

Sau cuộc làm việc, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn đã tham quan Viện nghiên cứu công nghệ thông tin liên ngành chuyên nghiên cứu về công nghệ AI và lượng tử của Đại học Thanh Hoa, nghe lãnh đạo viện giới thiệu về mô hình robot hình người đa dụng với bàn tay khéo léo được ứng dụng trong lĩnh vực hậu cần, logistics và nhiều kịch bản khác; mô hình ngôn ngữ lớn ứng dụng trong dịch thuật, văn hóa - du lịch; công nghệ chip bán dẫn và nhiều công nghệ khác đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công.